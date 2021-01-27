港府玩封区不亦乐乎佐敦刚结束又轮到油麻地

香港特首林郑月娥26日早上还在卖关子拒绝透露是否将有其他地区封区之际，同一天下午却已经突然宣布在油麻地的12幢房子设施封区，由于政府刻意保持保密，受到影响的该区市民大感手足无措，有人下班有家归不得，有人则不能出外有断炊之虞。

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林郑月娥早上告诉记者，对于早前佐敦封区行动，政府认为是成功的，在测试了7000名佐敦区市民之后，一共有13人被验出阳性反应。林郑指出，封区行动过程保密性难度极高，因此她拒绝披露下一个封区的目的地。谁料言犹在耳，港府已在下午封区佐敦区旁边的油麻地12幢大楼。林郑月娥说，政府将进行规模较小，时间较短的封区行动。

政府周二晚上7时发公告，表示引用《预防及控制疾病（对若干人士强制检测）规例》（第599J章），作出限制与检测宣告，自下午7时起限制在油麻地指明“受限区域”（即碧街9-27号和东安街3号）内的人士须留在其处所并按政府安排接受强制检测。受检人士须在其处所等候，直至区内所有已识别的受检人士完成检测，而相关检测结果亦已获大致确定，方可离开其处所。政府目标是在明日上午6时左右完成此行动。

政府指早前已就碧街15-27号和东安街3号发出强制检测公告，然而该区域内感染情况“持续严峻”，由1月11日至1月26日，有关地区录得超过40宗确诊个案，涉及3幢大厦，衞生防护中心早前已在“受限区域”中撤离部份碧街的居民到检疫中心。

有油尖旺区议员副主席余德宝及当区区议员李伟峰到场用大声公向居民解释情况，称现场已封锁，指示若有居民家人未回家，可通知他们准备粮食。有楼上居民开窗探头看街外情况。

另一区议员余德宝表示，自己是在新闻报道后才得悉政府再度于油尖旺区再实施“禁足”。余估计当中涉及3幢大厦约500至600人。余表示今次突袭的情况相当混乱，大量的居民其实仍未返家，而政府人员亦对情况并不清楚，余指今次突袭所影响的不单止是居民。而现场的警员向想返回被封锁区域人士表示，如要返家需要出示住址证明或是由在家中的家人接回家。

现场有居住封锁区附近的市民围观，有市民表示欲了解情况，又指“睇下几时封埋我地”。有警员不时喝令他们散开、返回行人路，另有警员劝吁他们不要聚集，指有可能违反限聚令。

居于封锁区内的莫先生表示，自己刚刚才知道大厦被封锁。对于突然被“禁足”表示没太大特别，认为都是封锁一至两日。他表示自己准备返回家中晚餐，又指家中有足够食物。

现场为碧街15至27号，有大批警员于晚上7时已到场拉起封锁线及电闸，有警员表示现场已是封锁范围，若非此处居民要立即离开。

有居民向警方表示希望进入封锁线回家，惟遭警方阻止，指暂时不能进入，需待卫生署职员到场才可安排。该居民向记者表示，刚放工完全不知发生什么情况，又抱怨政府为何不通知居民，感到混乱及惊慌。

陆续有居民回家，打算于碧街27号入口进入，惟被警方指示到碧街9号进入，又称进入后不可离开，“可能封一、两日”。封锁范围内有果栏货柜车停泊，有司机到场将车辆驶走。

政府在公告指区内楼宇楼龄旧、日久失修，多属“三无”大厦，㓥房情况普遍，认为社区感染风险甚高，又指相关楼宇的污水样本检测亦呈阳性，故对该区域作出限制及检测宣告。政府将会在区内设临时采样站，并要求受检人士在26日午夜前接受检测，受检人士会获安排到采样站接受核酸测试，以咽喉和鼻腔合并拭子采样。

在所有人士有检测结果前，受检人士必须留在处所内，以减少交叉感染的风险。政府表示目标是争取于周三（27日）早上6时左右完成行动。

政府称会为受强制检测宣告限制的居民准备食物和清洁用品。民政事务总署设立热线电话2572 8427，亦为少数族裔设立热线3755 6816，由今日晚上7时起运作，供受检测宣告限制下的市民查询及求助。而社会福利署亦会为受影响的居民提供协助。