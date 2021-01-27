菲律宾取消中交建100亿美元机场改造案中标资格

菲律宾甲米地省取消了一项价值100亿美元的机场改造项目交易，这是菲律宾总统杜特尔特(Rodrigo Duterte)执政期间有中国公司参与的最大项目之一。自2016年上台以来，杜特尔特一直在寻求改善与北京的关系。中国交建是8月被美国列入黑名单的中国企业之一。但菲律宾当局称上黑名单与取消中标资格无关。

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菲律宾取消中国交建对价值100亿美元机场改造项目的中标资格。据路透社今天报道说，菲律宾甲米地省取消了一项价值100亿美元的机场改造项目交易，2019年，中国交通建设(CCCC)和菲律宾公司MacroAsia赢得中标，与甲米地省政府合作升级改造桑莱(Sangley)机场。

“2020年2月12日发布的桑莱岬国际机场项目的评选和中标通知被取消，”MacroAsia周三对证交所称。甲米地省长Juanito Victor Remulla告诉路透，该财团的文件“在三到四个地方存在不足”。据Remulla表示，“我们认为这表明他们没有完全投入到这个项目中，”Remulla在Facebook上表示，甲米地省政府将开始新的谈判，寻找私营部门合作伙伴来推进机场项目。

据路透社说，中国交建是8月被美国列入黑名单的中国企业之一。据Remulla称，上黑名单与取消中标资格无关。