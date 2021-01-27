谈中国人幸福 文指宏观与微观对望

有些中国人是这样的，每晚打开新闻联播，看见国家越来越强、世界越来越乱；转身和亲友聊起食安、房价，又感叹日子真难。“宏观乐观，微观悲观”的背后，反映了什么问题？据中央社今天自上海报道称，中国人的幸福感，宏观与微观相互矛盾。有评论说，对宏观的看法表达的是一种“态度”，但对微观环境的变化则是一种“感受”。

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据中央社的特派报道今天说，陆媒界面新闻日前刊登复旦大学经济学院助理教授奚锡灿的文章，提到在年轻人群聚的影片网站“哔哩哔哩”（bilibili，B站）上，有网友观察到一个有趣的现象：“凡是关于宏观层面的影片，比如国内的产业升级和国际关系等，弹幕（观众即时发送的评论）普遍都是极其乐观向上的。基本上就是我们一天天好起来，敌人一天天烂下去。而到了中微观层面的影片，比如房价或是年轻人生育等等，弹幕普遍又悲观得不行。基本上不是彻底放弃躺平就是宣泄不满。”

奚锡灿是经济学博士，他认为这种现象正说明了为什么中国在过去20年加入世界贸易组织（WTO）后，每年GDP增速世界无敌，但是高成长的GDP数据和民众的幸福感与获得感之间出现了严重背离。为什么有些中国人会“宏观乐观，微观悲观”？除了经济层面上的解释，或许还有不同的答案。待过媒体、30几岁的邹先生几乎是毫不思索就说：“因为宏观很难验证啊！”

据该报道，这似乎也有几分道理。除了“中国是世界第二大经济体”这样具体的事实外，诸如“中国梦”、“中华民族伟大复兴”，其实更多是主观的概念塑造。媒体多报导几次脱贫成功、抗疫有成的消息，民众信心不起来都难；概念塑造如果没有用，中共不会那么重视宣传系统，不会精心管控言论。

曾经是陆生的丁先生说，“宏观乐观，微观悲观”并不奇怪，中国官方向来都有两套话语体系。开大会的时候只有“伟光正”（伟大、光荣、正确的中国共产党）；如果是在没有那么严肃的场合，就可以稍微说一说问题，比如贪腐、民生、走过的“历史弯路”等。政府给的宏观愿景，不能说没有意义。受访者都认为，中国人本来就比较爱面子，国家强大会有安全感，“自卑的另一面就是想扬眉吐气”；同时，这也是被长期教育的结果，而且这种教育是单一的声音，对不同种声音还会有不安全感。

“宏观是很久远的事情，你会记得小时候对2020年许过什么愿望吗？不会吧？”一名在上海出版社任职的朋友认为，对宏观的看法表达的是一种“态度”，但对微观环境的变化则是一种“感受”。该报道说，这样说来，感到悲观的那一面其实更切身、更真实。也因为它是经过自身验证的。其实，微观的感受，有时候难免会影响对国家宏观处境的态度。

过去一年，这名编辑从工作上感受到，出版的尺度越来越紧，而且“不知道红线在哪”。一本已经在市面上卖了多年的艺文类书籍，作者是上海知名作家，书中涉及了文革的历史，本来要修订再版，出版社上级指示不许再卖。

这是当局全面推动“思想工程”的一环，和校园中正加强的爱国主义教育并行着。历史被擦脂抹粉，记忆在改变样貌。管控悄悄变严之外，另一个观察是疫情下年轻人失业增多。这名编辑觉得环境正在起变化，而且不太妙，“现在不是经常说我们遇到‘百年未有之大变局’？”

据中央社的报道文章说，今年是中共建党100周年，强调“民族复兴、人民幸福、制度优势”的宏观叙述可预期将会有增无减。对多数个体来说，每天忙于还房贷，面对子女教育与工作压力等，只要没遇到房产被强拆、没亲身经历法治不彰的极端事件，伟大的“中国梦”仍可能扮演生活里的安慰剂角色。