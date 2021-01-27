路透社称6港人涉颠覆国家罪银行户口遭翻阅

参与民主派去年初选者，本月初均遭逮捕、被指涉颠覆国家政权。路透社报道，最少6人称警方在未得同意下向银行取得他们的交易纪录，并询问有关详情。多名被捕者亦向表示，警方曾拿出他们的银行交易资料审问，小至数十元的买咖啡数。报导指，查询警方一共索取多少被捕者的交易纪录，警方称行动及调查细节不会公开。

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多名组织、参与民主派去年初选者，本月初均遭逮捕、被指涉颠覆国家政权。路透社报道，最少6人称警方在未得同意下向银行取得他们的交易纪录，并询问有关详情。根据明报报导，多名被捕者亦向表示，警方曾拿出他们的银行交易资料审问，小至数十元的买咖啡数。报导又指，查询警方一共索取多少被捕者的交易纪录，警方称行动及调查细节不会公开。

路透社报道称，6名因初选而被捕的民主派人士表示，警方在未经同意下向银行索取其交易纪录，并在拘留期间向他们查询详情，有关银行包括汇丰银行、恒生银行、花旗银行及渣打银行。

路透社引述银行业高层称，警方在过去半年，索取客户交易纪录次数较过往增加一倍，目前为双位数，多是索取民主派人士的资料；并引述该人称银行选择不多，只能服从警方要求。

部分被捕的初选参选人亦向明报表示，拘留期间曾被问及银行纪录，荃湾区议员岑敖晖称，警方分别向银行取得他的银行开户表以及交易纪录；拘留期间询问交易详情，包括是否认得有关交易户口、人名、有关人等与他的关係等。岑敖晖称，银行在此情况下无法不交出有关纪录，认为在国安法下勿期望有任何保障。

被捕梁晃维未遇情况 料因无众筹

另一初选被捕者向本报称，拘留期间警方展示他的银行帐户、询问每笔交易详情，当中包括Payme交易纪录，也包括低至数十元的购买咖啡费用。

中西区区议员梁晃维同因初选被捕，他称无上述情况，估计因自己在参加初选期间，并未发起众筹。

民主动力在众人被捕后遭冻结银行户口，召集人赵家贤称，银行在冻结户口前曾频繁向他们询问交易纪录详情，被捕后发现当局已向银行索取交易纪录跟进，同日民动户口亦遭冻结，惟他不欲提及录影会面细节。

报道向金管局及多间涉事银行查询，金管局发言人表示，金融机构应与执法部门就调查及执法事宜合作；花旗银行称，不会就客户情况作出评论，至于汇丰及恒生则不作评论。