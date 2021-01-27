Shorts力压抖音？日观量35亿次！

谷歌旗下的YouTube去年9月中旬推出短影音服务Shorts功能，称短影音是「在15秒内展现自我的全新方法」。Shorts平台负责人表示，目前在印度推出beta测试版，每日观看量高达35亿次。

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据法新社报道称，挑战抖音TikTok，YouTube Shorts每日观看量达35亿次。该报道称，YouTube平台近日端出短影音服务Shorts与TikTok打对台，平台负责人周二表示，目前在印度推出beta测试版，每日观看量高达35亿次。YouTube执行长沃洁斯基（Susan Wojcicki）在2021年展望信中说明：「Shorts让世界各地的人们在YouTube上观看短影音。截至目前，新播放介面上的影片共累计高达35亿每日观看次数，相当惊人！」沃洁斯基补充道：「我们很期待在今年将Shorts拓展至更多市场。」

谷歌旗下的YouTube去年9月中旬推出Shorts功能，称短影音是「在15秒内展现自我的全新方法」。这项新功能会直接融入YouTube既有使用介面，目前只在印度开放测试。

外界认为谷歌之所以端出新影片形式，是打算与TikTok较劲。TikTok备受Z世代喜爱，目前在全球拥有7 亿名用户。

该消息没有确指Shorts的每日观看量高达35亿次，是印度境内的观看量还是全球范围内的观看量。消息说，印度正在推出禁令，拒绝使用包括抖音在内的中国50多项手机app应用。