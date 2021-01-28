中国是否将继续长久支撑谷物价格?

中国能否将继续长久支撑谷物价格? 这是法国农业与农产品战略咨询机构Agritel在为期两天的Paris Grain Day 2021活动中所探讨的话题之一。

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本台RFI法文网周四（2021年1月28日）在 « 原材市场»专栏中（Chronique des Matières Premières）刊出经济组记者Claire Fages的最新报导，谈中国是否将继续长久支撑谷物价格? 在此予以着重介绍。

国际谷物价格数月以来，得到中国需求大增与出口国供应量减少的支撑。当前的这种行情能否再持续数月或数年？这是法国农业与农产品战略咨询机构Agritel组办的Paris Grain Day 2021活动（2021年1月27日周三和1月28日周四）所讨论的话题之一。

国际农产品期货市场，尤其是在芝加哥期货交易所最近数月一直在沸腾。美国的谷物和大豆库存现在都正处于7年来的最低水平。美国去年大量出口，市场份额占全球出口量的30%，其中近2800万吨被运往中国。

在贸易协议的框架下，美国朝中国的流向2021年将继续增加。其它有竞争力的地区出口受限，拉美地区是由于干旱，黑海地区则是由于需要稳定国内价格。

美国业界乐观

美国Ag Resource尤其认为，谷物行情看涨，而且将能持续数年之久。其高管分析认为，中国将大量进口玉米用于养猪业 ，水平已恢复到非洲猪瘟疫情之前。Covid-19疫情过后，需求将反弹。还有美国新总统拜登领导的政府比特朗普时期更重视生态，这有利于生物燃料-乙醇，需要消耗玉米。自疫情爆发以来，货币供应增加了40%，淹没了原材市场。弱势美元也带动了行情上扬。

Image d'archive RFI: La Niña est de retour et c’est ce phénomène météo qui crée la flambée que l’on observe sur les marchés des céréales et des oléagineux depuis le milieu de l’année 2020 (image d'illustration). © REUTERS/Ueslei Marcelino 路透社

中国业界谨慎

上海的一名业界分析人士持谨慎态度。她不认为中国会成为一个长期的谷物进口大国。北京确实清理了其于2015年达到峰值的玉米库存，还有连续四年减少玉米种植面积，但产量预计将于今年开始反弹，在新的刺激政策和在中国境内准许转基因产品交易的鼓励下，这一趋势在未来几年将得以保持。还有中国现在直接进口肉类和乙醇，甚于进口玉米。