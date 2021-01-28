中国是否将继续长久支撑谷物价格?
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中国能否将继续长久支撑谷物价格? 这是法国农业与农产品战略咨询机构Agritel在为期两天的Paris Grain Day 2021活动中所探讨的话题之一。
本台RFI法文网周四（2021年1月28日）在 « 原材市场»专栏中（Chronique des Matières Premières）刊出经济组记者Claire Fages的最新报导，谈中国是否将继续长久支撑谷物价格? 在此予以着重介绍。
国际谷物价格数月以来，得到中国需求大增与出口国供应量减少的支撑。当前的这种行情能否再持续数月或数年？这是法国农业与农产品战略咨询机构Agritel组办的Paris Grain Day 2021活动（2021年1月27日周三和1月28日周四）所讨论的话题之一。
国际农产品期货市场，尤其是在芝加哥期货交易所最近数月一直在沸腾。美国的谷物和大豆库存现在都正处于7年来的最低水平。美国去年大量出口，市场份额占全球出口量的30%，其中近2800万吨被运往中国。
在贸易协议的框架下，美国朝中国的流向2021年将继续增加。其它有竞争力的地区出口受限，拉美地区是由于干旱，黑海地区则是由于需要稳定国内价格。
美国业界乐观
美国Ag Resource尤其认为，谷物行情看涨，而且将能持续数年之久。其高管分析认为，中国将大量进口玉米用于养猪业 ，水平已恢复到非洲猪瘟疫情之前。Covid-19疫情过后，需求将反弹。还有美国新总统拜登领导的政府比特朗普时期更重视生态，这有利于生物燃料-乙醇，需要消耗玉米。自疫情爆发以来，货币供应增加了40%，淹没了原材市场。弱势美元也带动了行情上扬。
中国业界谨慎
上海的一名业界分析人士持谨慎态度。她不认为中国会成为一个长期的谷物进口大国。北京确实清理了其于2015年达到峰值的玉米库存，还有连续四年减少玉米种植面积，但产量预计将于今年开始反弹，在新的刺激政策和在中国境内准许转基因产品交易的鼓励下，这一趋势在未来几年将得以保持。还有中国现在直接进口肉类和乙醇，甚于进口玉米。
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