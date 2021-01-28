北京将在气候领域合作与人权挂钩遭推民炮轰

《环球时报》1月28日刊登英文版文章，将中国在气候领域的合作与人权问题挂钩，谴责西方在要求中方合作的同时却继续对中国的人权问题指指点点。环球时报的上述言论在推特上引发一些网民嘲讽的批评与嘲讽。@逍遥居士以此图解释中国内政

在美国新总统拜登宣布将于今年四月在美国举行气候峰会，美国国务卿布林垦以及气候专员克里多次呼吁北京在气候领域与国际合作之后，中国官方环球时报周四刊登英文版文章将中国在气候领域的合作与人权问题挂钩，谴责西方在要求中方合作的同时却继续对中国的人权问题指指点点。环球时报的上述言论引发西方网民的强烈反响，环球时报的推特帐号下面贴满了推民的批评与嘲讽。

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环球时报的文章引述中国外交部发言人赵立坚周四在记者会上就美方希望在气候领域与中国合作回应说：中美在具体领域的合作不是“温室里的花朵”，必然与整体的中美关系息息相关。中方已经一再强调，任何一方都不应指望一方面肆意干涉中国内政、损害中国利益，另一方面又要求中国在双边和全球事务中给予理解和支持。

环球时报文章还引述中国网民评论批评美国使用双重标准，强调中国的人口是美国的四倍，批评美国试图以气候来遏制中国的发展。

环球时报的上述报道引发推特用户的反击，有推客刊登了新冠病毒以及习近平的图片并且在上面注上了中国内政的评论。也有推客评论说，北京总算是坦白承认自己对气候变化根本毫不关心。也有推客指出，气候变化，空气污染这些也对中国人产生直接的影响，中国并不是在为他国减排。法国战略研究基金会的中国问题专家Antoine Bondaz先生评论说，提醒一下，中国的排碳量占全球的30%，中国的煤炭消费量超过全球的一半，每年都有超过一百万的中国人死于空气污染，中国人的平均寿命因此降低了1，2年。中国威胁要将气候问题与中国的人权问题挂钩，要求西方停止批评中国人权，这对北京来说又是一大双赢措施。不过，他认为西方不应该接受北京的游戏，因为应对气候变化对中国自身同样有利。

美国国务卿安东尼·布林肯和美国气候问题特别总统特使约翰·克里周三多次表示，美国希望与中国在气候变化方面合作。克里同时还表示，美国与中国之间存在许多严重分歧，有关知识产权，市场准入以及南中国海等问题都与气候议题毫不相关。