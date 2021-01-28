路透社：2021中国可能会再次避免给经济增长下指标

1月28日星期四，路透社北京站引述未具名的消息人士话称，中国很有可能会规避掉给2021年的经济增长确定指标，这将会是中国连续第二年这么做，因为“中国政府害怕如若做出预测，可能会使得许多省份负债更加严重”。

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路透社指出，中国2020年GDP增长2.3%，根据路透社定制的经济学家调查，2021年这一数字应该会在北京的防疫与经济政策之下，达到8.4%。然而路透社引述两处未具名的消息源，称“政治负责人们担忧，若把经济增长目标公之于众，可能会促使地方政府寻求为了经济增长而恣意借债”，“中国政府那些呼吁今年不要提供增长目标的顾问们，似乎得到了倾听，不过北京还是可以提供一个不挑明的预测，例如给就业等领域，提出新年目标”。其中一名顾问表示：“我们不会提供特别具体的目标，但实际上，还是会有的，不过我们不会说，要为了达到目标，不惜一切代价”。

2020年，是中国18年以来第一次没有明确公开定出确切增长目标的一年。路透社指出，疫情导致的经济收缩，很快被活跃的反弹所取代，疫情的快速稳定化，和强劲的外需，均造就了这一迅速的拐点。