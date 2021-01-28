郭飞雄赴美照顾病妻受阻 绝食抗议随时会被抓

中国当局28日下午以“涉嫌危害国家安全”的理由，在上海浦东机场拦截了中国异议人士郭飞雄，使其未能出关搭机赴美照顾患癌重病的妻子，失望愤慨的郭飞雄于是宣布就地开始无限期绝食抗议。

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据中央社报道：郭飞雄与他姐姐28日下午6时左右从广州飞抵上海，但在浦东机场准备转乘飞往美国旧金山的国际航班时，被当局以“涉嫌危害国家安全”等名义拦截，未能出关。郭飞雄宣布就地开始无限期绝食抗议。

在美国的民运人士王丹28日晚10时许在脸书发文表示，郭飞雄为照顾病重的妻子希望来美，但已经被中共当局阻拦。王丹表示，他们正在发起联署信，今晚就会发给国际媒体和美国国会、国务院，请大家关注郭飞雄一家人的命运。

另一位在美的民运人士苏晓康28日晚10时许也透过脸书转发郭飞雄来自浦东机场的讯息。郭飞雄说：“我不愿离开，已经从海关开始，就地无限期绝食，目前公安还没有来，估计广州国保会连夜乘飞机过来抓人……”

郭飞雄由于身在美国马里兰州的妻子张青近期罹患结肠癌，而且出现扩散，他1月初曾致信中国国务院总理李克强，要求李克强责令当局归还护照，让他可以到美国与家人团聚。他的妻子刚刚做完肿瘤切割手术，身边儿女都小，只有他能够照顾妻子。之后情况出现转机，广东省公安厅和广州市公安局让郭飞雄写了出国申请报告，允许他办新护照。之后美国领事馆在两天中就为他办好了签证。但之后广州国保面对面告诉郭飞雄：广州同意他出国，但是公安部强行阻拦，会下令他们在机场把他拦住。除非他跟这些公安部的官员到几千里之外，一个非常神秘的地方，就一个他完全不知道的主题进行某种“谈判”。

中央社报导指出，现年54岁的郭飞雄，被认为是一位信仰民主自由、温和理性倡导公民权利的民间学者，一向不顾个人安危为公共事务和政治议题而奔波呼号，曾因维权行动、为法轮功辩护声援、要求中共官员财产公开而被中共当局关押4次，两度坐牢；过去15年中有11年在狱中度过。2019年刑满获释后郭飞雄争取出国与妻子孩子团聚，但护照一直被广州市公安局扣押。