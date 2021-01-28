黑龙江再增10中风险区 河北固安人车暂缓进京

新冠疫情持续困扰中国政府。最近，黑龙江省10地被调整为疫情中风险区。河北固安发通报，要求进京人员和车辆目前暂缓进京。

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1月28日，据黑龙江省绥化市北林区疫情工作指挥部消息，当地气象小区一期、客运站家属楼、盛世华庭公寓、世纪方舟四期、博学公寓、园丁1区、农机局家属楼、世福汇等8个小区调整为疫情中风险区。

1月27日，黑龙江省哈尔滨市疫情工作指挥部指，从27日12时起，哈尔滨市呼兰区孟家乡和平村富家窝卜屯划定为管控单元，该屯所在的孟家乡被升级为疫情中风险地区；将利民开发区乐业镇苇子村翻身屯划定为管控单元，该屯所在乐业镇被升级为疫情中风险地区。

另外，中风险地区利民开发区南京路街道中，新增电力名苑4号楼8单元为管控单元；中风险地区呼兰区呼兰街道中，新增兰河新城5号楼3单元为管控单元；中风险地区建设路街道中，新增金色人文小区9号楼3单元为管控单元；高风险地区裕田街道中，新增富佳新天地二期13栋5单元、富佳新天地二期19栋楼3单元、裕田村前裴家屯为管控单元；中风险地区利民街道中，新增长禹星港湾北区20栋1单元为管控单元。

1月27日，河北固安发布通告指，所有入固人员车辆逢车必查、逢人必测温、必核身份、必验健康码；进京客运班线和固安航站楼暂不恢复运营，京雄城际固安东站暂不办理进站乘车业务；进京人员车辆按北京关于通勤要求执行，目前暂缓进京。

除此之外，近日有网民爆料，指自己和其他5名亲人从新加坡回大陆后，已在酒店完成14天隔离，两周的住宿费为6,510元人民币。但他们突然被当地防疫部门要求更换酒店再多隔离7天，新酒店费用一天要价460元，由于身上携带的现金不足以支付新隔离期的全部费用，因此被酒店拒绝入住。他们被迫在寒风中滞留一整夜，一直到翌日上午8时至9时凑足钱后才得以入住酒店。而据网络天气资料显示，西安市1月平均温度在摄氏零下4度至5度之间。