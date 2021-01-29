加拿大提醒香港国民中国将严格执行国籍法

英国本周开始给予合资格者英国居留申请，但同时却对加拿大的港人将可能造成不便。根据苹果日报引述加拿大全球事务部（Global Affairs Canada）表示，中国将在香港严格执行《国籍法》，不再承认中国人的双重国籍，提醒海外同时持有中国籍的国民，一旦在香港遭到执法部门扣留和问话，应只交代自己的加拿大国民身份，以获得加拿大领事服务和保护。

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加拿大全球事务部发言人查特兰（Christelle Chartrand） 以电邮回覆环球新闻（Global News）查询表示，中国开始更广泛、更严格地执行1980年定立的《国籍法》，拒绝承认中国人的双重国籍；任何双重国籍人士一旦在香港被捕，并承认自己持中国籍，香港政府可能拒绝外国领事与被捕人士会面，加拿大驻港总领事馆正向港府了解事件

查特兰提醒，加拿大国民一旦在香港遭执法部门扣留和问话，应只交代自己的加拿大国民身份，“现行中国《国籍法》下，香港在法律上并不承认双重国籍。”当局提醒所有加拿大人，如想在海外获得加拿大领事服务，任何时候都应向外国政府表明自己的加拿大人身份。

当局未有交代最新在香港定居的加拿大国民人数。外界一直估计，在香港约有30万加拿大人定居。

早前，加拿大全球事务部已表示，关注香港政府会否更改政策，不再承认港人双重国籍，担心在港入狱的加籍港人，失去接触加拿大领事的渠道。

目前，加拿大政府的旅游警示提醒国民，在中国可能面对任意拘捕、扣留风险，须提高警觉，时刻带备护照、签证等身份证明文件。

此外，BNO居留签证将于周日（31日）黄昏开放申请，不少港人拟循“5+1”留英方案入籍英国。为配合2月23日推出的“英国移民：身份检查”手机应用程式申请方式，英国政府已决定延长“特许入境许可（LOTR）”至今年3月底。英国政府亦已决定容许合资格港人以“太空人”模式移民，父或母其中一方可留在香港工作，并由另一半带同子女先行赴英，但在获得定居身份前的5年逗留要求，须于落地入境英国后才开始计算，换言之留港的父或母必定会迟于家人申请定居或英国国籍。

英国政府于去年中宣布，容许BNO身份持有人及其受养人，透过“特许入境许可（LOTR）”提前抵英，为期半年。而截至1月13日，已有约7,000人透过“特许入境许可”入境，目前英国政府已决定将有关许可延长至3月尾，以配合新签证计划完全数码化，故特许入境者毋须立即申请新签证，但透过该许可逗留英国的日子，将不会计算在5年逗留时间中，须获得新签证后才会开始计算。