北京不承认BNO护照对香港人有什么实际后果？

北京当局2021年1月29日周五宣布，中国从1月31日起将不再承认英国授予香港人的海外特殊护照(BNO)。那么，这个惩罚会对港人造成什么不良后果吗？

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法新社说，北京不再承认港人英国海外护照，会给持有这种护照的港人造成什么实际后果，目前尚不清楚。这可能意味着持有这种特别海外护照BNO的香港人将不能再进入中国大陆。但中国当局不一定知道谁携带这样的护照。香港公民前往中国大陆时，只能使用香港护照。除了进入英国或其他承认这种旅行证件的国家外，他们没有理由使用英国海外BNO护照。

不过，中国外交部赵发言人今天29日在记者会上补充说，北京 “保留采取进一步措施的权利。”他并谴责英国此举是“正在把大量香港居民变成二等英国公民”。

伦敦28日宣布港人英国加长版海外护照（5年）1月31日生效。中国外交部发言人赵立坚今天回应表示，中国从1月31日这一天起，将不再承认所谓的英国海外护照为旅行或身份证件"。

据法广驻香港特约记者甄树基约翰逊周五报道，英国首相约翰逊28日发表声明表示：“我们（英国）向香港BNO持有人在我们国家生活、工作和安居，提供了一条新途径，我对此感到无比自豪。而我们重视与香港人之间的深厚历史联系和友谊，我们捍卫自由和自治，这是英国和香港都重视的价值。”

英国外交大臣多米尼克-拉布谴责北京当局为香港制定的《国家安全法》"显然严重违反了主宰香港交接的《中英联合声明》"。

伦敦统计到大约35万名港人持有英国海外护照BNO。另有290万1997年香港回归前出生的香港人也都可以获得这个护照。英国希望持有这款护照的港人5年后变成英国公民。

据英国内政部称，由于采取了特殊程序，7月至1月中旬，已有7 000名BNO护照持有者抵达英国。伦敦估计，新系统在5年内可吸引多达32万2400名港人。