日本紧急事态宣言将延长

到下月7日，日本紧急事态宣言即将结束，但是日本疫情虽然有所下降，而局势依旧严峻，尤其是首都圈和关西圈，疫情还是相当严重的，日本紧急事态延长不可避免。

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政府相关人士说：将就周末的感染状况加以判断。关于首都圈和一都三县，这位人士说，完全没有到达地第三阶段，表示将继续延长。

日本把新冠感染疫情分为4个阶段，第一阶段是感染趋于零，散见个别感染者；第二阶段是“感染渐增”；第三阶段是“感染急增”；第四阶段是“感染爆发”。现在处于“感染爆发”阶段。政府打算到了第三阶段就解除紧急事态宣言。

东京和周边三县感染者数仍处于十分严峻的状态，紧急事态宣言延长不可避免。

医疗机关人满为患，形势依旧紧迫。

菅义伟总理指出：在倾听专家们的意见的基础上，在下周周三左右做出判断。如果延长，至少要到二月末为止。

东京都知事小池百合子29日召开定期记者会，在谈及有关到2月7日为止的紧急事态宣言时指出：虽然新增阳性者在不断减少，但是感染状况及医疗体制提供依旧严峻，处于危机的状况，会不会延长紧急事态宣言，要根据今后的感染状况而定，而如果按照现在的感染状况继续下去，只有采取继续增强防御措施的手段。

小池指出：为了不发生这种情况，现在是一个分歧点，因此大家必须加紧努力。

小池知事指出：紧急事态已经发布三周左右了，虽然新增阳性者在不断减少，但是每天还是在1000人左右，其他的指标也仍在升高。总的状况并没有发生显著变化。