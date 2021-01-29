欧盟批准阿斯利康新冠疫苗 冯德莱恩呼吁履行合约

欧盟周五批准使用阿斯利康新冠疫苗。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，希望阿斯利康药厂履行合约，向欧盟发放4亿剂订购的疫苗。另外，欧盟设立机制监察疫苗出口。

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英国牛津大学与阿斯利康药厂合作研发的这款疫苗已获得欧洲药品管理局批准使用。法新社报道，这是继美国辉瑞制药公司与德国生物新技术公司联合研发的疫苗及美国莫德纳公司研发的疫苗之后，欧盟批准在欧盟27国使用的第三款新冠疫苗。

据欧洲药品管理局的声明表示，阿斯利康疫苗在临床测试的有效率大约是60%，基于这个数据，推荐这款疫苗供所有18岁以上人士接种。声明表示，虽然还没有足够的结果显示这款疫苗如何在较年长人士中发挥作用，但相信可得到保护。

德国疫苗委员会周四曾做出建议，认为"目前没有足够数据评估这款疫苗对65岁以上人口的效力"，应只提供给18至64岁的人。但欧盟药监局结论并未仅限65岁以下者使用，欧盟药监局认为，虽然大多数试验者年龄在18至55岁之间，55岁以上结果不足，但因已观察到免疫反应并考量其他疫苗效力经验，专家认为这款疫苗可使用于老年人。

欧盟委员会主席冯德莱恩周五在推特上发文表示，希望阿斯利康公司能履行合约，向欧盟发放订购的4亿剂疫苗。

尽管欧盟药品管理局批准了阿斯利康疫苗，建议欧盟授予有条件上市许可，但这款疫苗在核准前因供应减量与欧盟发生严重争执。阿斯利康上周通知欧盟，今年第一季供货量将减少高达60%，自8000万剂降为3100万剂。此举引发欧盟及成员国不满，欧盟执委会主席冯德莱恩表示，厂商必须履行承诺交货，欧盟并提出设立疫苗出口透明度机制反制，但阿斯利康执行长索利欧（Pascal Soriot）受访时表示，阿斯利康与英国签订的合约比欧盟早了3个月，会优先供货给英国，并说与欧盟签订的合约是尽力而为提供疫苗。

欧盟负责卫生业务的执委凯瑞亚基德斯（Stella Kyriakides）27日召开记者会公开批评阿斯利康与英国"先签先得"的逻辑，强调厂商需履行合约责任。

另外，欧盟设立机制监察疫苗出口。欧盟委员会周五设立疫苗检查机制，监察在欧盟成员国厂房生产的新冠疫苗出口情况，可以在一些情况下拒绝疫苗出口。