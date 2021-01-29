海航集团发表声明：申请法院对我集团破产重整

中国著名企业海航集团1月29日发表声明称，我集团收到海南省高级人民法院发出的《通知书》，主要内容为：相关债权人因我集团不能清偿到期债务，申请法院对我集团破产重整。声明称，我集团将依法配合法院进行司法审查，积极推进债务处置工作，支持法院依法保护债权人合法权益，确保企业生产经营顺利进行。

广告 继续浏览后续

海航投资当晚晚发布公告称，于近日收到控股股东海航资本集团有限公司及其关联方海航实业集团有限公司、海航集团有限公司发来的通知函，具体情况公告如下：

债权人金元证券股份有限公司以海航资本不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力，但仍具有重整价值为由，向海南省高级人民法院申请对海航资本进行重整。

债权人长安银行股份有限公司宝鸡高新支行以海航实业不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力，但仍具有重整价值为由，向法院申请对海航实业进行重整。

债权人海南银行股份有限公司以海航集团不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力，但仍具有重整价值为由，向法院申请对海航集团进行重整。

此前，海航集团26日公告确认了新一届党委成员，由王贞、包启发、刘璐、许惠才、李先华、李维艰、顾刚、鲁晓明、廖虹宇9人组成海航集团第二届党委班子，其中顾刚当选新一届海航集团党委书记。

相关报道指，这意味着，海航集团创始人、董事长、原党委书记陈峰落选新一届海航集团党委委员。