港人BNO申请英居留周日开始约翰逊感自豪

持有BNO护照的港人，从香港时间周日31日下午5时，可于英国政府网站申请特别签证，并预约到北角的签证申请中心提供指纹，以办理手续。

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英国政府为支援遭到中国压迫的香港人，BNO持有人由后日（1月31日）起申请签证，有效期将由原本的6个月延长至5年，并可以在英国居留和工作，之后有权申请入籍，取得英国公民身份。英国首相约翰逊发声明表示，这是向香港BNO持有人提供在英居留及工作的新途径，他对此感到自豪。

约翰逊周五发表声明指：“我们（英国）向香港BNO持有人在我们国家生活、工作和安居，提供了一条新途径，我对此感到无比自豪。而我们重视与香港人之间的深厚历史联系和友谊，我们捍卫自由和自治，这是英国和香港都重视的价值。”

英国政府亦将于2月23日，开放手机应用程式予香港申请者，届时仅需使用程式扫描其附生物特征的护照，即可安坐家中完成申请，而且除BNO护照持有人外，持香港特区护照或欧洲经济区（EEA）的合资格申请人亦同样可使用手机应用程式申请。

持BNO的港人如希望申请特别签证，未来可透过两种方式申请，包括1月31日黄昏起到英国政府网站申请，并亲身到北角签证申请中心提供指纹，亦可于2月23日起以手机应用程式申请；前者须于申请获批后90日内抵英，而手机应用程式申请人则没有抵英时间限制，可自行决定何时出发。根据英国政府的服务标准，有关部门须于12星期内处理申请，但实际上完成批核只需时约数星期，惟根据不同个案的情况或会有所出入。

由今年2月23日起，持有附生物特征的BNO护照、香港特区护照或欧洲经济区（EEA）的合资格申请人，可以透过“英国移民：身份检查（UK Immigration: ID Check）”手机应用程式，扫描其护照、脸部，以及读取护照中的芯片办理手续，而毋须亲身到北角签证申请中心。根据英国内政部网站，该应用程式适用于iPhone和Android，iPhone用户须使用iPhone 7或更新型号；而Android用户则须使用Android 6.0或更高版本。今次是英国政府首次容许非EEA公民透过手机应用程式申请，而此前已有490万人已透过该程式提交申请。

持有BNO身份的人士及其合资格的家庭成员，和其他签证一样可于英国居住、就学及工作，在英国逗留5年后，即可申请定居；而获得定居身份12个月后，便可以申请英国国籍。根据英国内政部去年10月发表的影响评估，预计首年将有至少约12.3万港人申请新签证，五年内则至少有25.8万名，推算他们在5年内将为英国带来24亿至29亿英镑的净利益。