纽时：布林肯对中国强硬 对台审慎支持

如果纽约时报的分析正确，台湾未来与美国的关系将会是畅顺的平稳的，但相反而言，华府与北京未来四年将会是艰钜的。至少这将是前总统特朗普留下给现政府的一个可供参考的政策。

广告 继续浏览后续

刚上任为国务卿的布林肯告诉参议员们：“我非常不赞同他在许多领域的做法，但基本原则是正确的。”他指的是特朗普对中国的态度。他又说：“而且我认为这实际上对我们的外交政策很有帮助。”

纽约时报的分析指出，布林肯小心翼翼地强调对台湾的支持，包括帮助台湾抵御中国的侵略。“我也希望看到台湾在世界各地发挥更大的作用，包括在国际组织当中，”他说。

他表示，他将审查蓬佩奥1月9日宣布的一项决定，该决定放宽了美台官员的互动限制，其中一些限制已经实施多年，是1979年美国不再承认台湾国民党政府、实施“一个中国”政策的一部分。人们普遍认为，取消这些限制是为了在特朗普政府结束之前锁定对北京的强硬路线。

然而，布林肯提出了这样一种可能性，即该举措已越过了特朗普上个月刚刚批准的评估华盛顿和台北之间外交关系的法律。布林肯说，“我们将认真评估”，确保没有发生这种情况。

换言之，特朗普任期末期对台湾大幅开放的政策，将可望获得保留，只是布林肯的作法将会是含蓄的。

现年58岁的布林肯接手的是一个在他看来士气低落的国务院，与2017年初他离开副国务卿职位时相比，部门人员减少了约1000人。布林肯在上周的提名听证会上表示，确保外交使团中的多元文化计划将“是衡量我成功与否的重要指标，无论我在职多久”。

在美国之外，团结持怀疑态度的盟友以及管理一系列对手的能力将是其影响力的真正考验。他在奥巴马总统在叙利亚、伊拉克和利比亚犯下的重大错误中扮演的角色，仍然是其批评者的话柄。

肯塔基州共和党参议员兰德·保罗（Rand Paul）在周二投票前几分钟发表了唯一的反对布林肯的演讲，指责他在美国卷入2011年利比亚冲突和2014年叙利亚冲突中负有责任，加剧了该地区的混乱和动荡。

保罗说：“当奥巴马政府与布林肯和其他军事干预主义者共事时，我们有了更多战争。”他说，布林肯未能在确认听证会上让参议员确信“政权更迭是错误的”。

布林肯表示了重新跟其他世界大国一道，限制伊朗核计划的坚定意愿，该限制协议于2015年达成，由特朗普政府于2018年退出。这是他面临的最具争议的政策决定之一。