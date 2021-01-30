少男阴柔变阳刚 后浪拍前浪 网络热搜超10亿

中国娱乐圈流行少男阴柔美的潮流似乎快过去了，要变成官方培养的阳刚之气了。中国教育部给提出这个问题的政协委员回了信，消息一下子冲上热搜，超10亿的阅读点击，令人想到曾经大火的“后浪”。

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据搜狐1月30日的消息说，中国教育部回应“防止男性青少年女性化”提案冲上了中国互联网的热搜。中国教育部1月28日在官网贴出对全国政协委员提出的《关于防止男性青少年女性化的提案》的回答。

中国教育部答复表示，将从加强体育教师配备、加强学校体育制度顶层设计、深入开展健康教育及加强青少年心理健康教育相关问题研究等方面开展工作。

据中央社1月30日报道说，这段公告昨天披露后，在新浪微博引发热议，截至发稿，相关关键字累积阅读量超过10亿。多数中国网友认为，官方加深“性别刻板印象”，将助长“性别歧视”。

而中国官媒新华社微博则将“阳刚之气”与国家连在一起。指出，“阳刚之气”是青少年成长不可缺的精神钙质。…少年强则国强。

有人留言表示“哪有什么『男性化』、『女性化』，放下性别刻板印象，正视每一个善良正直的人才是最重要的”；还有人说，“男生女性化，女性男性化是个人爱好，特色，没必要为了某些人的政绩做出改变，女性化不应该变成侮辱性的贬义词。”

本台今天遍寻中国媒体网络，没有找到这个提案的作者，也就是那位政协委员的名字。还有网民奇怪道：为什么这条消息可以吸引这么多网民的热搜？一个男生长成啥样，不是爹妈和老天爷共同决定的吗？