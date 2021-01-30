新冠病毒疫情：欧洲堪忧 美国出现缓解迹象

法国新冠肺炎入院及重症患者人数仍高居不下；为遏制变种新冠病毒传播，欧洲各国纷纷祭出新的更严格限制措施，包括关闭边境；而美国疫情出现缓解迹象。俄罗斯疫情严峻，莫斯科市长称全市超过半数人染疫。

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法新社报道，法国卫生部周六晚间通报，法国感染新冠病毒入院患者人数达2万7000人，重症患者3000人，卫生部称，这两项数字仍"高居不下"。总计有2万7242人在医院接受治疗，其中包括3103例重症患者。而在3周前，入院为2万4000例，重症2600例。周六新增死亡病例242例，累计达7万5000例。

法国开始疫苗接种4周后，已有145万人至少接种一次疫苗。

虽然法国疫情仍然"令人堪忧"，但法国总理卡斯泰周五宣布一系列新的措施，包括关闭非欧盟国家边界，避免第三次封城。

另外，意大利新增421例新冠病毒死亡病例，累计死亡增至8万8279例，排名欧洲第2高，仅次于英国，全球排名第6高。路透社报导，意大利卫生部周六通报新增1万2715例确诊，较前一天的1万3574人染疫减少，累计确诊攀升至254万1783例。染疫住院病患达2万98人，较前一天的2万397人减少。

意大利药物局消息人士表示，意大利药物局已批准使用阿斯利康与牛津大学联手研发的新冠疫苗。

俄罗斯周六通报，新增1万9032例确诊病例，累计达到383万2080例。另外，首都莫斯科市长索比亚宁宣称，全市已有超过一半民众染疫。俄罗斯政府称，过去24小时新增死亡512例，累计死亡7万2697人。俄罗斯塔斯社引述莫斯科市长索比亚宁表示，莫斯科有一半以上的市民已经感染冠状病毒。

另据法新社称，美国近两周以来，新增确诊及入院人数持续下降，不过，确诊人数仍远远高于去年夏季。目前，每天仍有近3000人死亡。 据约翰霍普金斯大学统计显示，加州累计感染死亡病例增至4万240例，突破4万大关，排名全美各州第2高，仅次于纽约州。