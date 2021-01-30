法国多个城市爆发示威反对整体安全法案

法国周六多个城市爆发示威，反对整体安全法案。由于新冠疫情，响应工会号召上街示威人数少于预期。首都巴黎示威者与警方发生冲突。

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法国内政部周六晚发布统计，全法约3万2770人上街参加在各地举行的示威活动。去年11月28日，工会方面称，有50万民众参加了反对整体安全法的抗议行动，政府方面统计的示威人数则为13万3000人。

示威者反对整体安全法，特别是其中有关禁止拍摄警方行动，以及利用无人机及安装在街道的录像设备进行监控等条款。

法国政府认为，警察成为现实及社交媒体上的攻击目标，必须出台相关法规。

法国记者工会及保护人权联盟联合发起"叫停整体安全法"倡议。

法新社报道，在莱纳市，800多人参加了抗议示威。组织者全国总工会秘书长米洛尔向法新社表示，由于新冠疫情，参加示威人数减少，但很多人认为，整体安全法扼杀了自由。在北部里尔参加示威的费德里克表示，"虽然这次人数不多，但重要的是表明我们的意愿。

在首都巴黎共和国广场，5000人参与示威。到17点时，50多极左组织青年人与警方冲突。 法国的整体安全法案3月将交由国民议会及参议院审议。