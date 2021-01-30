罗冠聪流亡海外成绩优异获耶鲁硕士

根据香港01报道，流亡海外的前香港众志立法会议员罗冠聪，29日在面书（facebook）确认，获校方确认在硕士课程毕业，更在八个学科中取得六科Honors（等同于香港院校的A grade）的成绩。曾经是香港最年轻的立法会议员，罗冠聪在香港国安法之后，于部分民主派人士流落外国。

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罗冠聪称，在耶鲁的大学的生活，除了每天挑灯夜读外，亦不断跟进香港消息，抽时间完成各类别的访问邀请。他提及，试过在上学途中，“乘坐专车用4小时来回纽约，只为了做一个15分钟的访问”；亦试过为了到华盛顿演讲，“在下午课后乘坐6小时火车通勤后，再于翌日中午回程。”

罗冠聪表示，在两个学期的八个学科中，取得了六科Honours（等同于香港院校的A grade），“也算是一个对得起自己的成绩，在世界上其中一所最优秀的院校学到了很多”。他又称，自己的一个小小心愿，就是希望疫情受控后，能够出席实体毕业礼。

2015年，罗冠聪以37票当选专上学联秘书长，2016年4月10号，他和周庭、黄之锋等人成立香港众志，亦成为香港众志的创党主席。2016年，罗冠聪参选第6届香港立法会选举港岛区直选，结果以50818票顺利当选，成为香港史上，最年亲的立法会议员。

2017年7月14号，罗冠聪同刘小丽、姚松炎、梁国雄因为被指亵渎立法会誓言，被法庭裁定丧失立法会议员嘅议席。

2020年6月30号，他在面书宣布退出香港众志，之后在7月2号证实已经离开了香港，7月13号再透露自己去了英国伦敦。