英国称有信心2月中旬前为1千5百万英国人接种疫苗

英国表示有信心按计划在2月15日或之前，为1千5百万英国民众接种疫苗。欧盟承诺不会阻止辉瑞疫苗到英国。

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英国内阁办公室事务部长高文浩周六表示，英国首相约翰逊与欧盟委员会主席冯德莱恩通电话。约翰逊清楚表明，供应给英国的疫苗不应受阻。

欧盟此前宣布，通过紧急授权程序，管控部分在欧盟境内生产的新冠疫苗出口到欧盟以外地区，包括英国，出口前都要通报。目前英国使用的疫苗部份来自英国药厂在比利时厂房生产的疫苗。

冯德莱恩则表示，疫苗出口管制是临时性的，在今年3月底之前有效。目的是保障欧盟公民获得足够数量疫苗。英国对欧盟在决定前没有通知英国表示不满，并指英国会审慎考虑下一步行动。

冯德莱恩向英国首相约翰逊承诺，欧盟管制疫苗出口，但不会中断德国生物制药和辉瑞药厂供应予英国的疫苗。

冯德莱恩周五晚与约翰逊通电话后在社交媒体上表示，与约翰逊的谈判是建设性，双方同意的原则是，不应限制药厂履行合同。英国向辉瑞订购的疫苗可以出口。英国早前与辉瑞签订购买4000万剂疫苗的合同，疫苗在比利时一家工厂生产。

而世界卫生组织也表示对欧盟限制疫苗出口的做法不满。世卫认为此举可能会影响其他国家及地区展开疫苗接种计划。

世卫组织助理总干事西芒（Mariangela Simao）说，欧盟的做法令人担忧。

世卫组织总干事谭德塞也表示，这种疫苗民族主义做法可能会导致社会正常状态恢复缓慢。他表示，这种囤积疫苗做法不仅会进一步加剧全球不平等现象，以及丧失道德底线外，还会助燃疫情蔓延，放缓全球经济恢复。

欧盟的出口限制将影响包括英国、美国、加拿大以及澳大利亚等全球100个国家，但包括一些比较贫穷国家在内的许多其他国家则不受此限制。 欧盟坚称，这一管制措施是临时计划，并非出口禁令。 在伦敦和都柏林强烈抗议后，欧盟被迫取消了爱尔兰边境疫苗出口限制的计划。