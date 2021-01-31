世卫小组访武汉华南海鲜市场称"见到了关键人物"

调查新冠病毒源头的世界卫生组织专家小组周日参访中国武汉市的华南海鲜市场，法新社报道，专家小组在当地政府严密监控下"会见了关键人物，并提出问题，以了解蔓延全球的新冠病毒的来源"。

广告 继续浏览后续

世卫专家小组周日抵达华南海鲜市场，即一年多前最早出现群聚感染的地方之一，专家小组在中国当局严密监控下进行这场规划已久的行程。上午专家们还参访了疫情爆发后生意大减的武汉白沙洲大市场。

小组成员达斯札克（Peter Daszak）参访完华南海鲜市场后推文说，世卫小组"走访了非常重要的地点，先是一座批发市场，刚才还造访华南海鲜市场"。

虽然已过去一年，但达斯札克说："（这次参访）在了解COVID在2019年底开始传播的流行病学上，对我们联合团队提供非常丰富的讯息且十分必要。"达斯札克并说，小组成员见到了"关键人物"，并提出了问题，这对了解新冠病毒起源十分重要。

武汉华南海鲜市场去年1月起遭到封锁。根据法新社记者现场目击，专家小组成员乘车进入设有路障的市场后，守卫很快便阻止他人进入。世卫专家小组没有回答记者提出的任何问题，当地公安将他们与其他人隔开。一名成员被问到对此行有何期待时耸了耸肩，并把车窗关上。另外，有消息说，专家乘坐的车辆直接驶入市场，其他人士包括外国记者被拒门外。

专家组早上也在大批中方人员"陪同"下，到过白沙洲湿货市场。在武汉封城76日期间，这里是食品配送中心。

在中国频频拖延下，专家小组终于得以入境，他们的任务是调查病毒如何从动物传染给人类。新型冠状病毒已导致全球超过200万人死亡，并重创全球经济。现在虽然专家小组还在调查初期阶段，世卫组织官员已降低找到病毒源头的期望。

法新社并说，虽然中国官方数据称，中国累计新冠病毒死亡控制在4636例，但中国仍然采取极为严格的防疫措施。