中国海警法今起生效 日本担忧钓鱼台紧张升高

中国人大常委会议22日通过"海警法"，授权海警在"中国管辖海域"处理外国船只时动用武力。新法今起起生效，日本政府担忧钓鱼台海域升高紧张，并向中国政府表达担忧。

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中央社援引日本读卖新闻报道，中国的海警法2月1日起生效，日本担忧在钓鱼台周边警备的日本海上保安厅巡逻船，以及在此海域捕捞的日本渔船可能成为中国动武的对象。

中国海警船去年在日本领海外侧的、毗连区航行的日子有333天，创新高纪录。日本海上保安厅注意到中国海警船有6艘船身显示新的编号，船团大致上是4 艘编组行动。

中国海警的配备是1万吨级的大型巡逻船，船只越来越大型化。有的巡逻船配有类似海军装备的76毫米机关砲。

日本冲绳县的渔会官员担心将来渔船在钓鱼台海域会被中国海警以武器相向。中国海警船去年发生逼近日本渔船的争议有8件。日本政府将钓鱼台"国有化"后，从2013年至2019年之间仅4件。

日本政府不希望中国在日本"领海内"妨碍日本渔船的情形常态化，认为中国如果经常在日本的"领海"执行海警法时，日本对钓鱼台的"实质统治"将受质疑。

报道称，美国总统拜登政府20日上台后，美日两国的国防部长、外相、首相分别举行电话会谈，都同意钓鱼台是美日安全保障条约第5条的适用范围，有共同防卫的义务。报导指出，短短几天美日两国多次确认此事，主要是要强调日本对钓鱼台列屿的实质统治，也希望借此牵制中国。

日本正积极加强海上保安厅的能力。日本的领海警备作业由海上保安厅负责，但如果海上保安厅无法应对的话，经内阁会议决定后，防卫大臣可发布海上警备行动令，由海上自卫队应对。

日本执政党自民党内部有人认为，受到中国海警法生效的影响，日本有必要完备法令，促使海上保安厅与海上自卫队加强合作。但日本防卫省官员认为，如果出动海上自卫队的话，很可能予中国出动海军的借口，应审慎处理。 日本防卫省希望与中国尽快协商开设自卫队与中国海军干部之间的热线，以避免发生偶发性冲突。