冯德莱恩：欧盟维持夏季前为70%人口注射疫苗目标

欧盟委员会主席冯德莱恩周日表示，欧盟将维持夏季前为70%人口注射新冠疫苗的目标；阿斯利康药厂承诺将向欧盟提高30%疫苗交货量；法国周日新冠病毒感染入院人数创去年12月以来新高；比利时布鲁塞尔警察驱散反抗疫措施示威，近500人被拘留。

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法新社消息，欧盟委员会主席冯德莱恩周日在推特上发文表示，欧盟将可以维持原有的既定目标，即在今年夏季之前，为70%的欧盟成员国公民注射新冠疫苗。

冯德莱恩并宣布，阿斯利康药厂将向欧盟提高30%疫苗交货量，即900万剂疫苗，阿斯利康总计将欧盟提供4亿剂疫苗。 此前阿斯利康曾预计，将原定3月底前向欧盟交付大约8000万剂疫苗减少约60%，到3100万剂，引起欧盟不满。冯德莱恩周日表示，阿斯利康药厂还将提前一周向欧盟供应疫苗，并将扩大在欧洲的疫苗生产。

另据路透社报道，法国周日新冠病毒感染入院人数创去年12月以来新高，据法国公共卫生机构的统计，周日新增入院331人，总住院人数达到2万7613人。新增死亡病例195例，新增确诊1万9235例，比前一天下降5000例。

法国卫生部长维兰周日接受采访时表示，虽然目前病毒蔓延迅速，进入监护病房的患者人数多于出病房人数，但尚未达到指数上升阶段。 法国总统马克龙周末也表示，如要避免第三次"封城"，目前是关键时期。

另外，比利时首都布鲁塞尔周日爆发反对采取防疫措施的示威游行。法新社报道，警方发言人晚间表示，近500人被行政拘留。 部分示威者响应社交媒体帖文号召，聚集在布鲁塞尔中心火车站附近广场。当地警方透过社交媒体发出告示，重申集会未得到批准，试图在布鲁塞尔聚集的示威者将会受调查及被劝喻离开。

拥有1150万人口的比利时新冠疫情严重。自去年3月以来，新冠累计死亡超过2万例。比利时政府继去年10月起下令，酒吧餐馆关闭并实施宵禁后，上周又宣布，禁止不必要的出境及入境行程，直至3月1日。