世卫官员呼吁让国际专家在武汉"自由访问"

世界卫生组织官员周一表示，世卫专家小组在中国武汉针对新冠病毒硕源工作"取得一些进展"，但对所有疑问"可能无法找到答案"。世卫官员并呼吁让专家们在任务期间有自由访问的权利。

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法新社报道，世界卫生组织国际专家小组正在武汉进行2019冠状病毒溯源工作，媒体周一在世卫记者会上询问关于专家组实地访问讯息以及对美国新任国务卿布林肯说，北京在允许专家进入病毒发现地点这件事上，表现"远远不及格"的看法。

布林肯在接受NBC采访时表示，时至今日，在国际社会需要的(新冠病毒）信息方面，中国做的远远不够。布林肯强调，尽管世界卫生组织派出新冠病毒源头调查人员已来到中国武汉现场，北京在允许专家进入病毒发现地点这件事上，表现仍"远远不及格"。布林肯表示，中国缺乏透明度是一个"根深蒂固"的问题"，必须加以解决。

世卫公共卫生紧急计划执行主任莱恩（Michael Ryan）表示，目前专家小组访问已取得初步进展，但这次访问可能无法回答所有问题，专家们需要搜集更多数据，且得到更多讯息后会有更多问题，专家们目前正努力中。

世卫流行病学家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）说，专家们已访问医院、海鲜市场，并与中国疾病控制中心官员们会面。行程计划也包括前往武汉病毒研究所，她并呼吁让专家们在任务期间有自由访问的权利。 范科霍芙表示，国际专家小组在当地正进行富有成效的讨论，但搜集的讯息还需要进一步分析，她说专家将会访问武汉病毒研究所，这项行程包括在访问计划中。

她进一步指出，应让专家们有自由决定任务期间需要进行访问的权利，必须提供他们科学研究的空间。

世卫专家小组1月28日结束14天隔离后展开为期约2周的实地考察行程。1月30日前往收治最初确诊病患的武汉金银潭医院与院方人员会面、1月31日抵达华南海鲜市场，这是一年多前最早出现群聚感染的地点之一。

法新社说，无论对竭尽全力撇清新冠病毒世界大流行责任的中国政府，还是被指"听命北京"的世卫来说，这次世卫专家小组的武汉病毒硕源之行都极为敏感。