「两办」斥英为港人移民开后门 特首丈夫和两子早拥居英权 更称在英日子最开心

林郑月娥在英国拍摄的阖家欢照片，其笑容确是比其他全家福照片灿烂

逾五百万名合资格申领英国国民（海外）（BNO）护照的香港人，自昨天起可透过网上预约，申请入境签证，从而移民。中国港澳事务办公室和中央政府驻港联络办公室(俗称「两办」)随即分别发表声明，强烈谴责英国违反承诺，坚决反对，重申保留进一步采取反制措施的权利。但讽刺的是，特首林郑月娥的两名儿子早已因父母关系获取居英权，更有评论员重提林太曾表示，过去多年最开心的日子是在英国，以驳斥中方和建制派人士指移民英国是「二等公民」之说。

广告 继续浏览后续

英国政府在香港时间昨(1月31日)日仍晚5时起开放BNO签证通道，让合资格港人网上申请入境签证，透过5+1计划(即在英国居留五年后，可申请入籍，一年后成为英国公民)，中方为此表明不承认BNO为有效旅行证件。

原名曹捷的时事评论员陶杰昨午出席港台节目《城巿论坛》时表示，时任政务司长林郑月娥在2016年接受访问时曾表示，「最开心的日子是在英国」，又笑称，大家可以问问持有英籍的林太丈夫林兆波，在英国剑桥居住期间有否自觉是二等公民？他更进一步反驳移居英国是二等公民的情绪式说法，建议不如成立「全球爱国华人二等公民自我感觉恶劣诉苦大会」，让各人申诉二等公民之苦，或许可以阻吓香港三百万BNO护照持有人放弃移居英国。

出席同一论坛的教育大学亚洲及政策研究学系讲师关仲然亦补充，指林郑月娥「全家福」(合家照)都是在英国拍摄，网上找不到第二张在香港拍摄的「全家福」！本台记者上网搜寻发现，林郑月娥的少量「全家福」照片中，只找到一张疑似是她儿子年幼时在香港拍摄的，她2006年从英国返回香港任职后，只有在英国剑桥和于2017和18年到中国济南及桂林旅游时拍摄的「全家福」。

除林兆波外，林郑月娥的两名儿子亦拥有英国国籍。林太2017年参选特首时曾在报章专访中承认，她和家人于1990年透过居英权计划取得英籍，强调只是「多一个旅游证件，我唔觉得佢(一旦在我当选后)需要放弃。」居英权计划是英国政府根据《1990年英国国籍法令(香港)》于1990-96年间在其殖民地香港推行的计划，让指定合资格人士拥有英国公民国籍，并非林郑口中所说的「旅游证件」。林郑显然是鱼目混珠，把居英权与曾被中方承认为旅游证件、没有居留权的BNO混为一谈。

资深公务员向本台表示，当年的政务主任(AO)，全获发居英权，让他们有需要时直接入籍，无后顾之忧，换取他们安心留港服务，林郑月娥亦不例外。不过，林郑月娥在2007年出任须由中央政府委任的问责局长时，已放弃英国国籍。

另外，陶杰亦不解中方为何对英国的5+1计划为何如此动怒，因为包括经济学者雷鼎鸣在内的「亲中爱国」人士多次表示要香港「留岛不留人」，现有计划应该正合他们意愿；他更引述雷鼎鸣去年7月时所说，若香港有30万人移民，对中国绝对是「好事」，因为可以完成香港「人力资本上的换血」，英国政府现时只是顺应这些要求「换血」的民意。