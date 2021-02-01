全球经济受疫情重创 而科技五霸大赚特赚

被称为的Gafam科技五霸的力量通常由其股票市场估值来衡量

随着2020年开始新冠病毒在全球的蔓延，大量行业和企业都已经感受到新冠疫情带来的前所未有危机重创，全球产业链也都因此蒙受损失。不过疫情推动如数码行业进入新一轮快速增长期，让这些数码行业在新冠疫情中受益，企业股价值在短时间内猛增。

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国际货币基金组织曾指出新冠疫情给全球经济带来的前所未有的负面影响。2020年的全球经济衰退可能是上世纪30年代的全球经济大萧条以来最严重的一次。

就在全球经济普遍不景气之际，谷歌、苹果、脸书、亚马逊和微软世界五强数码行业却因全球疫情众人宅家，改变消费方式而大赚特赚。这些数字企业在短期内迅速成为更快致富，已经形成垄断集团，其盈利能力和权力随规模而增加。

被称为的Gafam科技五霸的力量通常由其股票市场估值来衡量。苹果或微软的市值超过2万亿欧元，差不多相当于法国40家最大上市公司的总和。在过去的一年中，科技五霸的市值几乎翻了一番。 此前企业公司从来没有如此迅速地升值，而且是在世界各国经济遭受新冠疫情这个公共卫生危机重创的时候。

这让人震惊，不少人认为太过分了， 即使我们不得不承认这些科技巨头已经进入了新的经济境界。

具体的情况是继美国沃尔玛公司后，苹果以其智能手机已成为第二家每季度销售额超过1千亿美元的私人公司，亚马逊随后也加入这个高收入俱乐部。与此同时，无论石油巨头，或者汽车巨头包括丰田，大众集团还有通用汽车集团都无法在这么短的时间内有如此丰厚的盈利。仅有少数国家的公司如沙特的阿美公司和中国提供电力的国家电网类似，但是这都无法与科技五巨头相提并论。

科技五霸有如此高创造巨额利润的能力，如苹果公司仅在90天内就盈利了300亿美元的利润，这在现代资本历史上也属于罕见。

控制科技盈利黑洞

微软，谷歌和亚马逊也将随苹果和亚马逊后迅速成为地球上最赚钱的公司。那么他们的成功秘密是什么?

《费加罗报》分析指出多年来，数字巨人都采取了相同的策略就是为客户，无论是个人还是专业人士，在各类领域提供更好更广泛的服务，包括存储数据、设备提供和处理信息、娱乐、出行、金融、信息和健康等，因此让自己成为垄断寡头企业，其盈利能力和权力随着企业规模的增长而增加。 好像有看不见的手只会有助让这些科技巨头致富而不是整个国家。

如何应对这些问题，中国开始限制以马云代表的科技巨头，欧洲虽然提出一些针对这些科技巨头的税务措施，但是收效甚微。美国新上任的拜登政府是否会采取行动呢 ?

评论认为只有西方政府采取行动才可以阻止这些科技巨头如同无底黑洞，不断吸收资本的行动。

但是采取什么具体措施呢?

如一系列混合有力行动，如通过强加数据共享来加强规则，通过拆解寡头企业来减少用数据量来限制客户的依赖，最后阻止他们进行收购，以使让竞争对手有时间成熟，随后可以挑战这些科技巨头。