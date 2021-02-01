安理会将召开紧急会议讨论缅甸局势 缅甸军方大规模改组政府

联合国安理会周二上午将召开紧急会议讨论缅甸局势。英国外交部传召缅甸驻伦敦大使，美国总统拜登批评缅甸军方夺权是"对国家迈向民主与法治的直接攻击"。缅甸军方夺权后着手大规模改组政府。

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法新社消息，安理会周二上午的紧急闭门会议将以视频的方式进行。会议将听取联合国缅甸特使，瑞士人布尔根纳有关缅甸局势的最新报告。联合国发言人就这次会议表示，重要的是国际社会就缅甸局势发出统一的声音。联合国发言人并表示担心当地几十万名罗兴亚穆斯林的情况会恶化。

英国外交部周一传召缅甸驻伦敦大使，强调英方将会与盟友透过外交手段，确保缅甸恢复民主。英国首相约翰逊并谴责缅甸军方的行为，要求释放被扣押人士。

美国总统拜登批评缅甸军方夺权是"对国家迈向民主与法治的直接攻击"。拜登表示，在民主国家，武力绝不能用于推翻人民意愿，抹去可信的选举结果。拜登在声明中表示，美国过去十年由于缅甸的民主进程，取消对当地的制裁，但现在情况改变，美国将立即检视制裁法律和权力，并采取适当行动。

联合国秘书长古特雷斯周一通过发言人发表声明， 强烈谴责在缅甸新议会开幕前夕拘留国务资政昂山素季、温敏总统和其他政治领导人。他对宣布将所有立法、行政和司法权力移交给军方表示严重关切。他表示，这些事态发展是对缅甸民主改革的严重打击。

古特雷斯敦促军事领导人尊重缅甸人民的意愿，遵守民主规范，通过和平对话来解决任何分歧。他强调，所有领导人都必须从缅甸民主改革的更大利益出发，参与有意义的对话，避免暴力，充分尊重人权和基本自由。他重申，联合国坚定不移地支持缅甸人民追求民主、和平、人权和法治。

联合国人权事务高级专员巴舍莱周一呼吁缅甸军方，释放在接掌政权后逮捕的至少45名人士。巴舍莱（Michelle Bachelet）发表声明说："我要提醒军事领导阶层，缅甸必须遵守国际人权法律的规定，包括尊重和平集会权利，并避免动用非必要或过当的武力。"

在缅甸军方对诺贝尔和平奖得主昂山素季领导下的民选政府发动政变，夺取了政权，并在清晨逮捕了昂山素季和她所属政党全国民主联盟的其他领导人后，军方宣布，大规模改组政府，包括外交部、国防部等11个中央政府部门的部长被撤换，国务资政府部、商务部等19个部门的24名副部长被解除职务。