对抗中国5G 美国主导五眼联盟与日本合作

美国政府为了开发5G技术，将成立多国间可运用的基金，由美英澳等共享情报的"五眼联盟"及日本参与，目的在于阻止中国设备的普及化。

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中央社援引日本读卖新闻报导，为了阻止中国制5G设备普及，美国将与关系紧密的国家，包括共享情报的"五眼联盟"盟国加拿大、英国、澳大利亚与新西兰，再加上日本，形成"对中联盟"，掌握5G开发的主导权。

有关5G技术的开发及设备供应网的强化，美国政府将成立一个"跨国通讯安全基金"。美国一月初通过的2021会计年度国防授权法中已载明将成立这个基金。

根据相关条文，要进行安全且值得信赖的技术开发、强化设备供应网，并与可信赖的厂商合作。这个基金的总金额还有待研议，但美国国会曾提示基金规模大约5亿美元，利用期间10年。

主导此基金构想的是美国民主党籍联邦参议员华纳（Mark Warner）。他接受读卖新闻专访时表示，包含5G在内的很多技术领域，美国有必要与同盟国等密切合作。日本是无线通讯技术的领头羊，是创设基金最重要的伙伴之一。

报导说，美国为了构筑对抗中国、具安全性的5G通讯网，需要借助技术力强的日本的合作。 汽车、医疗、电力等各种领域将需要用到5G，但这可能被间谍、网络恐袭利用，形成安全保障上的隐患，因此美国、英国加强排除中国电信巨擘华为等中国厂商。各国为取代中国厂商的势力，已开始致力于开拓供应网。

美日两国政府2020年秋天举行局长级会议时，双方同意要开拓5G设备的供应链。

此外，英国政府去年11月宣布，将与日本NEC公司合作，开始进行5G通讯网的建置。

英国的经济预测及商业咨询机构Omdia的资讯显示，含5G在内的通讯基地台全球市占率以华为占33%居冠，日本的NEC或富士通公司不到1%。