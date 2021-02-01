日本今年天皇生日规模大大缩小

日本天皇11月10日举行了向国民表明即位的“祝贺御列之仪”巡游

日本宫内厅2月1日表示：受到新型冠状病毒感染症扩大的影响，2月23日的天皇生日的祝贺仪式将大大缩小。宫内厅表示：很多人面临着种种困难，因此觉得祝贺仪式应该做到最小规模。

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今年天皇的生日将取消在宫殿里和所招待的客人一起举行“宴会之议”及与各国大使举行的“茶会之议”，但是举行招待三权之长和外国大使祝贺的“祝贺之议”，有关接受皇室的祝贺的的事宜还没有最后决定。

日本宫内厅去年2月17日下午发布消息称，鉴于新型冠状病毒肺炎疫情扩大，原定在天皇生日的去年2月23日上午举行的民众朝贺活动取消，下午的签名祝贺活动停办。3月1日举行的东京马拉松也缩小了规模，影响扩展至各类活动。

去年天皇即位后首个生日的民众朝贺原定2月23日上午举行3次，天皇夫妇、秋筱宫夫妇和长女真子、次女佳子将站在皇宫长和殿的阳台上，接受聚集在东庭的朝贺者的祝贺。

皇族及三权之长的祝贺活动，以及皇族、首相、国会议员在宫殿举行的贺宴，招待各国驻日大使等的茶会则按原计划举行。

而今年其规模更加缩小。根据宫内厅的消息，去年“宴会之议”和“茶会之议”除了宫内厅相关人员之外有600人出席，池田宪治宫内厅次长在记者会上表示：很多人面临着种种困难，因此觉得祝贺仪式应该做到最小的规模。