港府又封区强检 无人确诊武肺 专家学者质疑成效兼扰民

港府昨晚再次突击封区以便强制两幢大厦内的460名市民进行武汉肺炎病毒检测，是自中国国家主席习近平表示对香港疫情「很担忧」后的四日内第二次，但结果一如日前在港岛的封区强检，没有发现新增确诊个案。有受检居民质疑港府「做骚」，而香港大学感染及传染病中心总监何栢良和呼吸系统专科医生梁子超均认为，有关区域已经出现疫情十多天，人口流动性亦不高，现时围封已失去时机，未必合乎成本效益，亦可能对居民造成不必要的困扰。

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今(1日)早结束的，是港府9日内第4次突袭式封区。港府首次在上月23日于佐敦实施封区强检，逾七千人中找到13宗确诊武肺个案，阳性比率是0.17%；接着是毗邻的油麻地碧街，330人中有一人确诊，比率是0.3%；到了上月28日，即特首林郑月娥向国家主席习近平视像述职后翌日，港岛东区东发大厦接受封区强检的475人中，无人确诊，与今(1日)早完成的封区强检一样。

若以最后三次的封区强检人数计算，阳性比率只有0.08%，远低于各区的常设社区检测中心的阳性比率。根据港府数据，截至上月20日，超过64万名接受检测人士中，811个样本属阳性，比率为0.13%；另外，接受强制检测的大厦居民，阳性比率更低，只有0.07%。但特首林郑月娥和政务司长张建宗先后在头两次封区后表示，不认为封区强检措施扰民，强调一宗个案也不可放过。

港府最近两次的封区强检，都是在习近平对香港第四波新冠肺炎疫情表示，「我很关心、很担忧」之后实施的，有评论指，有关行动是做给北京看的。

昨晚7时起突被列入「受限区域」的，是九龙东的丽港城第5和第7座，港府发言人解释，自上月18日至29日期间，上述两座共录得15宗确诊个案，而当中的第5座E室居民更已于上月26日被撤离至检疫中心，但经过「风险评估」后，认为有需要把上述两座列入「受限区域」。但港府未有阐释过去五日该两幢大厦有什么新的风险因素。

而须封区强检的两幢大厦，居民至昨晚起须留在处所内，并接受蛋强制检测，至今天凌晨，有460人接受检测，无新增确诊个案。港府又指出，曾派员到访大厦内394户，约60户没人应门，会再作跟进；另有一名受检人士击伤政府工作人员，当局予以谴责，重申会严肃执法。

上述两幢大厦到今早接近8时才解封，较港府的目标迟了40分钟。有赶着上班的居民对延迟解封表示不满，另有居民不满上周已遵从当局要求去进行检测但仍遭封区强检，使生活受影响，更有居民质疑港府「做骚」；不过，亦有居民认为，检测后可以更安心，虽有不便亦无妨；另亦有人认为，当局的安排可以接受。