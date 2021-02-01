调查：仅三成港人愿意接种疫苗 料难起群体免疫效果

香港政府订购的武汉肺炎疫苗将于本月下旬抵港，但香港一项民意调查显示，只有约三成一的受访港人表明会参与疫苗接种计划，比例较拒绝接种的三成三港人还要低，而尚未决定者则最多，有三成六。意味接种计划难以达到七成人口接种疫苗才会达到群体免疫效应的效果。

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香港医院药剂师学会与香港医护联盟上月访问838名市民，发现不愿接种者超过八成人忧虑疫苗的副作用和安全性，以及认为疫苗推出过于仓卒；当中近半数受访者表示，宁愿佩戴口罩，也不接种疫苗。

在愿意接种疫苗的受访者中，首选接种BioNTech疫苗，其余依次是接种科兴和阿斯利康疫苗。当中，科兴仍未公布充足数据，香港有更多声音要求港府再考虑购入中国的国药疫苗，而特首林郑月娥透露，已于上月中旬向北京的中央政府要求协助，以分配中国研发或生产的新冠疫苗到港。

药剂师学会会长崔俊明昨在记者会公布调查结果时表示，港人愿意接种疫苗的比率低于美国等地区，而七成人口接种疫苗是达至群体免疫的「最低门坎」，建议港府加强宣传，以释除市民疑虑；但他不赞成以金钱作为接种诱因。

一同出席记者会的传染专科医生林纬逊补充，即使接种率不足七成，愈多人接种便越能减低确诊数字和严重个案，希望接种计划展开后，市民的接种意愿会增加。

香港大学医学院上周公布的民调亦显示，港人接种疫苗的意欲有所下降。医学院1月的调查发现，只有45.9%的市民有意接种疫苗，较去年11月的同项调查结果急跌18个百分点。

另外，因应欧洲疫苗生产不足以快速供港，欧盟更曾一度想限制出口，崔俊明表示，港府应再接触中国的国药疫苗，以提高疫苗供应的稳定性，但大前提是国药要提供临床试验的安全性及有效性数据。国药去年底曾公布，其疫苗第三期临床测试的有效率为79%，但至今未公布完整报告。