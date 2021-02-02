世卫专家今访武汉病毒研究所 病毒溯源进展受瞩目

由13人组成的世界卫生组织新冠病毒溯源专家组预定今天访问武汉病毒研究所，这是此次病毒溯源工作中最受瞩目地点。由于疫情爆发后外界怀疑病毒是从此洩漏而出，专家调查工作进展受关注。

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中央社援引世卫组织国际专家之一达斯札克（Peter Daszak）周二转推一则推文，表示专家小组计划周三前往武汉病毒研究所，除参观国家生物安全实验室，世卫专家组还将与武汉研究所专家进行"国际科学合作交流"。

中央社说，由于2019冠状病毒疾病自2019年底自中国武汉爆发以来，外界一直怀疑，"病毒可能是从武汉病毒研究所实验室洩漏而出，导致全球大流行"。曾获诺贝尔奖的法国病毒学家蒙泰尼（Luc Montagnier）2020年4月表示，引爆这次疫情的病毒应是武汉实验室研制爱滋疫苗的"意外产物，不过这番说法遭多位科学家反驳。

另美国前总统特朗普2020年4月底也表示，"看过病毒来自武汉病毒研究所的证据"。不过德国媒体"明镜周刊"随后报导，德国国防部与联邦情报局私下质疑病毒疾病源自中国实验室的说法，认为美方是想转移外界对其防疫不力的注意力。

此外，世卫也曾表示，科学家告知根据基因体排序显示病毒是"源于自然"。

世卫专家小组1月中旬抵达武汉，在1月28日结束14 天隔离后展开为期约2周的实地考察行程，目的是为确定早期病例的感染途径，以基于科学的实证帮助建立假设，成为未来长期研究基础。

小组1月30日前往与收治最初确诊病患的武汉金银潭医院人员会面，1月31日抵达华南海鲜市场，这是一年多前最早出现群聚感染的地方之一，而实地造访武汉病毒研究所是最受瞩目的行程，专家调查工作是否有所进展受瞩目。