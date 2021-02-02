官媒发文称赞中国企业家代表，马云被忽略引关注

由新华社主管主办的《上海证券报》2月2日头版发表了题为“高质量发展 岂能缺少企业家精神”的文章，并对包括马化腾、任正非等中国商界名人点名和赞扬。观察人士指，文章却没有出现马云这位名响海内外的商业巨头，因而引发关注。

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文章写道，“出身草莽、敢闯敢拼、百无禁忌，一代中国企业家从过去僵硬的经济体制中破土而出，出于对摆脱贫困最质朴的渴望和成就事业的激情，为改革开放之初的中国经济吹来新风。”文章还列举了一长串中国当代企业家的名字，包括华为创始人任正非、腾讯创始人马化腾、比亚迪创始人王传福、格力电器董事长董明珠、小米科技创始人雷军、正泰集团董事长南存辉和福耀玻璃集团创始人曹德旺等。但唯独不见马云的名字。

1月20日，阿里巴巴创始人马云通过视频连线形式，与全国100名乡村教师“云”见面，并线上讲话，他说，“等疫情过去了，我们再见面！”这是马云在公众场合“消失”两个多月后首度现身。此前，马云去年10月在上海外滩金融峰会上发言后与外界失去了联系。他当时在演讲中提出了诸如，“巴塞尔协议像一个老年人俱乐部”，“（中国的问题）不是金融系统性风险，而是缺乏金融生态系统的风险”，“今天银行延续的还是当铺思想”，“好的创新不怕监管，但是怕昨天的方式去监管”等争议性言论。

11月3日，上海证交所和香港交易所纷纷宣布暂停蚂蚁集团的上市计划，一场针对阿里巴巴的反垄断调查也随之展开。在这个决定公布之前，蚂蚁金服已经完成了首次公开募股(IPO)的准备工作，其股票估值达370亿美元原预计会创下历史记录。