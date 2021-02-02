核协议 : 伊朗提议欧盟斡旋

就在美国与伊朗就重返《伊核协议》谈判僵持不下之际，伊朗外长扎里夫2月1日首次提议欧盟出面斡旋 ，协调伊朗与美国同步满足重启谈判条件。

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美国拜登新政府上台后，美国和伊朗近期就重返伊朗核问题全面协议互开条件，美国要求伊朗重新履行协议，伊朗要求美国先取消制裁。

伊朗外交部长穆罕默德·扎里夫于2月1日接受美国有线电视新闻网采访表态，显示有所松动。伊朗外长扎里夫说可以成立某种机制，来同步或者协调双方需要采取的行动重返协议，他推荐欧盟外交和安全政策高级代表博雷利担任这个协调工作，协调伊美双方需要采取的行动。

稍早，欧盟发言人表示欧盟努力让美国重返协议，并让伊朗再次完全履行其承诺。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、德国、中国和俄罗斯达成伊朗核问题全面协议。该协议严格限制伊朗发展核计划，阻止其研制原子弹，作为回应国际社会逐渐解除对伊朗的经济制裁。

2018年5月美国前总统特朗普政府单方面退出伊核协议，随后重启并追加一系列对伊制裁措施。欧盟对此谴责，三年来为挽回核协议做努力。

随后2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，同时承诺所采取措施“可逆”。但从今年1月4日伊朗宣布重新提高生产20%浓缩铀后 ，事态出现紧张。