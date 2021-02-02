法美英德要求立即释放纳瓦尔尼 马克龙称："政治分歧绝非犯罪"

俄罗斯莫斯科法院周二判处反对派领袖纳瓦尔尼3年半徒刑，法、美、英、德及欧盟等纷纷要求立即释放纳瓦尔尼，法国总统马克龙表示，俄罗斯反动派领袖被判刑"不可接受"，"政治分歧绝非犯罪行为"。

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法新社消息，莫斯科法院周二裁决俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼"违反缓刑条件"，判处他3年半徒刑，扣除早前被软禁的时间，实际刑期为2年8个月，律师表明会上诉。纳瓦尔尼已被押往监狱。

纳瓦尔尼去年8月怀疑被人投毒，一度昏迷，其后转到德国柏林就医，上月17日返回莫斯科后，在机场被当局带走，并一直扣押至今。俄罗斯多个城市在过去两个周末都有大批民众上街，要求释放纳瓦尔尼，至少9000人被捕。

纳瓦尔尼被判刑招致西方各国强烈谴责，法、美、英、德等各大国领导人纷纷表态，要求立即释放纳瓦尔尼。

法国总统马克龙周二晚在推特上发文称，判处俄罗斯反动派领袖纳瓦尔尼近3年徒刑"不可接受"，马克龙呼吁立即释放纳瓦尔尼。马克龙表示，政治上的分歧绝非犯罪行为，尊重人权及自由民主是不可讨价还价的。

美国也对纳瓦尔尼被判刑深表忧虑。美国国务卿布林肯表示，美国对纳瓦尔尼被判刑深表关注，再次要求俄方释放纳瓦尔尼。布林肯表示，美国将与盟国协作，追究俄罗斯未能保障公民权利的责任。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利也在推特上表示，此举违反俄罗斯做出的国际人权承诺，他要求立即释放纳瓦尔尼。

英国外交大臣拉布表示，这项裁决表明俄罗斯未能履行国际社会的期望，他呼吁俄方立即无条件释放纳瓦尔尼，以及过去两周被捕的所有和平示威者和记者。

德国外长马斯也指责这项裁决是"俄罗斯基本自由和法治的沉重打击"。另外，立陶宛要求欧盟向俄罗斯实施制裁。

纳瓦尔尼周二出庭时，指责总统普京向他投毒。他说，"举旨在恫吓民众。他们想借监禁一个人吓唬千万百姓。纳瓦尼表示，普京希望能被视为伟大的世界领袖和历史人物，但他却会以"在内裤下毒的人留名历史"。