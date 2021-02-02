马克龙：今夏结束前所有法国人都可如愿接种疫苗 法国4条生产线将启动新冠疫苗大批量生产

法国总统马克龙周二表示，从现在到今年夏季结束前，所有法国人，都可以自愿接种新冠疫苗。马克龙周二召集法国及欧洲几大制药集团负责人开会，鼓励他们扩大并加快新冠疫苗生产。马克龙说：4条法国生产线将启动新冠疫苗大批量生产。而全球疫苗注射数量破亿剂，超过60%集中在富国。

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法新社消息，马克龙周二接受法国电视一台采访时做出上述承诺。马克龙说，三月初，将在法国各地老人院，完成80%住院老年人的疫苗接种，马克龙强调，接种疫苗完全出于自愿，即在三月初，50万老人院的老年人将完成疫苗接种。

马克龙周二召集法国及欧洲各大实验室负责人会议后在电视一台表示，预计二月底到三月初，法国境内的4条生产线将开始新冠疫苗大批量的生产。马克龙说，欧洲已经保证提供总计23亿剂疫苗，我们希望能够扩大(疫苗）产量。

马克龙周二召集法国及欧洲几大制药集团负责人开会，鼓励他们扩大并加快新冠疫苗生产。马克龙在会上表示，我们的短期目标是改善在法国和欧洲的疫苗生产，中期目标则是要提高疫苗产量。参与会议的官员向法新社表示，总统召集这次会议的目的是要最大限度地提高在法国及欧洲疫苗生产能力，特别是将通常需要18个月以上才能完成的疫苗生产时间缩短到几个月，以尽快为所有欧洲人接种疫苗。

据法国最新统计，全法注射第一剂疫苗的人数已达154万1079人。

另外，全球确诊病例破亿之后，法新社周二公布官方来源的统计数据指出，全球注射疫苗的总数量也突破1亿剂，但超过60%集中在富国，明显贫富不均。

法新社的统计显示，最穷的29国都还没正式展开大规模疫苗注射，与此同时，最富裕国家注射的数量则超过目前总施打剂总量的2/3。

截至目前，以色列领先世界各国，估计总人口的37%已至少接种第1剂，而超过1/5已施打第2剂。然而，全球有超过1/3人口（35%）分布在还没开始施打疫苗的国家。

继以色列之后，注射最多剂量疫苗的国家分布在北美洲、欧洲与波斯湾地区。以人均接种率而论，英国已有13.7%的人口施打疫

苗，居这些国家之首，领先共施打3200万剂、约占总人口7.9%的美国。

欧盟各国共施打约1270万剂，仅有2.3%的人口接受注射。总计欧盟27个会员国中，施打疫苗普及率最高的前3个国家分别是岛国马尔他（5.4%）、丹麦（3.2%）以及波兰（3.1%）。

另一方面，中国境内已注射2400万剂，而已生产数量可观疫苗的印度，则全国仅施打400万剂，占庞大总人口的比例微乎其微。

法新社指出，世界卫生组织感叹"富裕国家开始施打疫苗，而低度开发国家只能等待"。由世卫组织主导的较公平"疫苗全球取得机制"COVAX），本月已展开首批的疫苗配送，目前只有几内亚受惠，也仅只有参与先期试验的数十人注射。