两岸三地看领袖 朱镕基第一习近平排第六 竟在蔡英文后

据香港民意机构发布的最新两岸领导人民望排行，名列前三的都是已卸任的前中国领导人，总统蔡英文排名第5，中国国家主席习近平排名第6。香港学者呼吁北京当局应思考这个排名反映的意义。

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据中央社今天报道说，香港两岸政治人物民望，习近平不及卸任领导人。根据香港民意研究所2日公布2021年上半年“两岸政治人物民望评分”，结果显示，在10位香港市民最熟悉的中国及台湾领导人之中，前中国国务院总理朱镕基名列第1，分数为67.7分；前中国总理温家宝排名第2，得分为61.9分；紧接其后的是前中共总书记胡锦涛，得分58分。

消息说，中国国家主席习近平在排名中名列第6，低于总统蔡英文与中国国务院总理李克强。该报道引述美国之音消息，香港民意研究所副行政总裁钟剑华分析，朱镕基、温家宝及胡锦涛名列前3，反映香港人缅怀过去的美好岁月，同时也显示对目前社会情况的不满及悲观情绪。钟剑华表示，中国领导人应该思考这个排名的意义，“为何卸任的中国领导人评分远高于现任的领导人”。这次蔡英文的得分仍然高于习近平，中国领导人也应思考，是否仍然可以用“一国两制台湾版”去处理两岸问题。他指出，去年下半年调查进行的同时，正值港区国安法实行不满1个月，很多香港市民觉得国安法的实施、执行是由北京主导，因此影响了北京中央很多官员、现任与卸任领导人的民望，创下历史新低。这次的调查则有止跌回升的态势。

香港民意研究所行政总裁钟庭耀认为这样的回升，可能一定程度反映了民众已经逐渐“习惯”现况，同时也见到一些香港本地的问题，加上中央政府对于特区政府都有些微言，这样反而替习近平加了一些同情分。

香港民意研究所副行政总裁钟剑华表示，港人对北京不信任及不满仍处于高位，除了施行国安法之外，港人认为造成疫情扩散的责任是北京隐瞒疫情。同时，香港对于中国政治人物的认知度也普遍下降，显示香港人对中国的疏离感愈来愈强。

中央社说，根据调查结果，第7到第10名的政治人物分别是前总统马英九、前中共总书记江泽民、前高雄市长韩国瑜和前总统陈水扁。据发布，香港民意研究所是在1月由真实访问员以随机抽样电话访问方式，分两阶段共成功访问了2011名香港居民。在95%信心水准下，评分误差不超过3.4%。