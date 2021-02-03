中俄疫苗拿下巴尔干半岛？

欧盟在新型冠状病毒疫苗供应分配受阻，迟迟无法从欧盟拿到疫苗的东欧国家纷纷转向中国、俄罗斯寻求疫苗。继匈牙利与塞尔维亚后，巴尔干半岛诸国也将目光投向东方。

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据中央社今天报道说，欧盟给不出疫苗，巴尔干诸国转向中俄洽购。匈牙利1月29日成为第一个核准中制2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗的欧盟成员，匈牙利国家药学及营养研究所（National Institute of Pharmacy and Nutrition, OGYEI）核准中国国药（Sinopharm）的疫苗，总理奥班（Viktor Orban）表示，他将选择接种中国制疫苗。

据该报道引英国“金融时报”指出，就在欧盟内部因疫苗交付延迟而频传抱怨之际，巴尔干半岛的塞尔维亚却暂时位居欧洲人均接种率的领先群。盼加入欧盟的塞尔维亚，更是第一个使用中国国药疫苗的欧洲国家。塞尔维亚总统武契奇（Aleksandar Vucic）在说明向中、俄购买疫苗决策时说：“世界已宛如铁达尼号撞冰山，而那些有钱与最富裕的人，却只顾救自家。”人口700万的塞尔维亚已施打超过100万剂疫苗，武契奇1月30日说，3月前还能到货100万剂。

虽然欧盟已提供7000万欧元给巴尔干6国采购疫苗，但欧洲深陷疫苗交付不出的泥淖，让其中4国在其他欧洲国家已开始接种一个多月后仍无疫苗可打，沮丧之下只好东向中俄寻求。巴尔干半岛上的科索沃、波士尼亚与黑塞哥维纳、北约成员的蒙特内格罗与北马其顿，目前连一剂疫苗都没拿到，北马其顿与蒙特内格罗上周也宣布会向中、俄买疫苗。

一名北马其顿官员告诉金融时报：“我们也想拿西方疫苗彰显自己是欧洲国家，起先也排除与中、俄洽谈，但国内已顶不住迟迟拿不到的压力。自从有像匈牙利等欧洲国家开始打国药疫苗后，就很难跟民众解释何以还要痴等辉瑞、莫德纳与牛津疫苗。”蒙特内格罗卫生部长波约维奇（Jelena Borovinic Bojovic）表示，除近期签约洽购15万剂中制疫苗，她们还会寻求采购5万剂俄国“卫星-V”（Sputnik-V）疫苗；波赫1月中表示会与莫斯科、北京与辉瑞（Pfizer）药厂洽购。

欧盟虽有新禁令，禁止疫苗输出非欧盟国家，但巴尔干诸国不算在内。不过智库“欧洲稳定倡议”（European Stability Initiative）分析家切里马季（Adi Cerimagic）表示，欧盟连象征性的少量疫苗都拿不出，令向往欧盟的巴尔干诸国失望。

据中央社说，中国除国药（Sinopharm）、北京科兴（Sinovac）两款已公布临床试验结果并供应海外的疫苗，现路透社又报导，墨西哥外长厄伯拉特（Marcelo Ebrard）今天表示，中国另一款在当地进行第3期临床试验的康希诺（CanSino）疫苗，最快本周就能发布初步试验结果。