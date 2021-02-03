中共入换届潮 三大部门罕合发布十大“严禁”

中国官方消息说，中共中央纪委机关、中共中央组织部、国家监察委员会联合印发了《关于严肃换届纪律加强换届风气监督的通知》（简称《通知》），严禁结党营私、严禁拉票贿选、严禁买官卖官、严禁跑官要官、严禁个人说了算、严禁说情打招呼、严禁违规用人、严禁跑风漏气、、严禁弄虚作假，以及严禁干扰换届。

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据联合早报今天报道说，中共三大部门首次联合发布十大“严禁”。消息说，中国地方领导班子今年起进入“换届高峰期”，中共三大部门首次联合发布十大“严禁”，列明换届纪律，加强换届风气监督，以保证换届工作顺利开展。

《通知》指出，选人用人中的腐败现象和不正之风还禁而未绝，一些地方政治生态尚未完全修复，干扰破坏换届的风险隐患尚未完全消除，换届期间往往又是问题易发多发期，对此必须高度重视，进一步严明纪律要求。

《通知》并明确立下“10个严禁”，意在严明换届纪律。这“10个严禁”分別为严禁结党营私、严禁拉票贿选、严禁买官卖官、严禁跑官要官、严禁个人说了算、严禁说情打招呼、严禁违规用人、严禁跑风漏气、、严禁弄虚作假，以及严禁干扰换届。

在严禁干扰换届方面，《通知》指出，要严加防范、坚决打击对境内外敌对势力搅扰破坏换届的行为。《通知》也表示，对违反换届纪律规定的，依规依纪依法严肃处理，典型案件予以通报曝光；对于地方党组织和有关人员，因履行责任不力，导致地区换届风气不正、换届纪律松弛涣散、换届选举出现非组织活动，依规依纪依法严肃追究。