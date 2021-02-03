中印边境紧张 拜登明言支持印度

美国就中印边境紧张与争议明确表态支持印度，并批评中国企图恫吓邻国。美国白宫国家安全会议发言人霍恩昨天在答复印度媒体有关印中边境对峙问题时说，美国对北京企图恫吓邻国表示关切，正密切监控局势发展，且与盟友站在一起。

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据中央社今天报道称，白宫国家安全会议发言人霍恩（Emily Horne）2日在答复有关印中边境对峙问题时说，美国对北京企图恫吓邻国表示关切，正密切监控，并与盟友站在一起。霍恩昨天在华盛顿答复印度新闻信托社（PTI）提出中国最近试图“入侵及占领印度领土”相关问题时指出，美国对北京不断企图恫吓邻国的模式表示关切，“我们（美国）将与朋友、合作伙伴和盟友站在一起，以促进我们在印度太平洋地区的共同繁荣、安全和价值观。”

据白宫国家安全会议发言人霍恩又说，美国正在密切监控（印中边境）局势发展，美国已注意到印度和中国政府间正在进行会谈，并将持续支持直接对话和和平解决边界争端。

据印度新闻信托社说，这是美国总统拜登1月20日就职后，拜登政府首次对印度与中国从去年5月起在拉达克东部发生冲突与对峙做出公开回应。

随着中国增强军力，不断在台海、东海、南海、中印边界等有争端地区采取军事恫吓行动，印太安全问题成为全球关注的焦点，美国提出印太战略，并支持以四方安全对话（美、日、印、澳）作为安全架构，来对抗中国日益增强的自信和破坏区域安全的行动。

据该报道，在印中拉达克东部对峙与冲突爆发后，虽然双方进行9轮的军事指挥官会议和多次的外交管道接触与会谈，但双方各自坚持立场，这场印中间45年来最严重的冲突迟迟无法解决，印度也逐步升高对抗中国的手段，甚至还有许多智库及学者主张，印度应联合包括台湾在内的民主国家一起对抗中国。

中央社说，印度外交部长苏杰生近来在多个公开场合不断强调，印度与中国今天处于双边关系最困难的时期，两国关系正处于十字路口，所做出的抉择将产生深远影响。苏杰生并提出印中应坚守达成的协议与精神重要性、遵守与尊重印中实际控制线且不能单方面改变印中实际控制线、边界的和平与安宁是印中其他方面关系发展的基础、多极亚洲的重要性、关切彼此的敏感议题、两国具有不同抱负和追求都不容忽视、认清双边的差异现实，及印中必须始终保持长久关系等8项主张，才能恢复区域稳定。苏杰生还提出印中双方应相互尊重、尊重相互敏感性及尊重共同利益等“三个尊重”，希望和平解决双边在边境的问题。