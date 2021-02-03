中国名家女儿被捧成名诗人 满行充斥屎尿与家犬朗朗

中国媒体指中国知名作家贾平凹的女儿贾浅浅最近引起许多讨论，原因是这名作品陆续登上各大刊物的“文二代”诗文“屎尿群飞”；除了众人群嘲，陆媒更直言若要在文坛长期立足，不能只靠关系。但贾浅浅目前为西北大学文学院副教授、陕西省青年文学协会副主席，作品登录“青年文学”、“北京文学”等中国各大刊物，曾出版3册诗集，入选“2019名人堂年度十大诗人”。贾平凹曾以“我远远撵不上”来称许他的女儿诗作。

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据中央社今天报道称，中国大作家女儿屎尿入诗，陆媒批立足文坛不能只靠爸。

据该消息说，贾浅浅的诗究竟写了什么？综合澎湃新闻等陆媒消息，其中题为“郎朗”的诗是这么写的：“晴晴喊/妹妹我在床上拉屎呢/等我们跑去/郎朗已经镇定自若地/手捏一块屎/从床上下来了/那样子像一个归来的王”。另一首“我的娘”则写道：“中午下班回家/阿姨说/你娃厉害得很/我问咋了/她说/上午带她们出去玩/一个将尿/尿到人家办公室门/我喊了声“我的娘嗯”/另一个见状/也跟着把尿尿到办公室门口/一边尿还一边说/你的两个娘都尿了”。

据消息，贾浅浅的作品原本仅流于圈内，近日被中国文艺界刊物“文学自由谈”一文带出圈外。这篇“唐小林：贾浅浅爆红，突显诗坛乱象”文章批评，贾浅浅的作品“肮脏恶心的垃圾文字”、“无法想像，那些出版商们为何要如获至宝、争先恐后地包装出版”。这篇文章直言，贾浅浅爆红的背后，“是各路文学名家和诗人积极撰写评论，溜须拍马”。

贾浅浅是中国作协副主席、著名作家贾平凹的长女，目前为西北大学文学院副教授、陕西省青年文学协会副主席，作品登录“青年文学”、“北京文学”等中国各大刊物，曾出版3册诗集，入选“2019名人堂年度十大诗人”。

贾浅浅多篇诗作曝光后掀起舆论风暴，遭群嘲为“屎尿式”、“粗话体”、“口水文”，“屎尿起飞，把诗人的脸丢尽了”。据消息说，对于各方的批评和质疑，曾以“我远远撵不上”来称许女儿诗作的贾平凹尚未回应。

中央社引据澎湃新闻评论称，虽然“文坛是个圈”，但也必须用作品说话，打破“圈子”、“关系”的想像，才能在文坛长期立足。揠苗助长，是培养不出大作家的。官方新华社也发话说，文学创作的基本原则还是要遵循，创新可以大胆尝试，诗文不能有伤大雅。