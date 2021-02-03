中国大力扩建海军 新一代核潜艇卫星图像曝光

据美国潜艇专家萨顿（HI Sutton）分析，中国新型核动力潜艇的第一张公开照片，新型核潜艇的确切级别尚未得到证实，但它有可能是第一艘095型唐级攻击潜艇（SSN）或第一艘096型弹道导弹潜艇（SSBN）。新潜艇的建造将是中国海军大规模扩建计划的一部分。

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据香港01今天报道说，中国新一代核潜艇卫星图像曝光，主船坞已建造完成。据总部设在巴黎的《海军新闻》（Naval News）网站周一（1日）刊发美国潜艇专家萨顿（HI Sutton）撰写的文章称，开源情报（open-source intelligence, OSINT）揭示了中国新型核动力潜艇的第一张公开照片。文章指，这张商业卫星图像是由Maxar商业卫星公司拍摄，并于近期更新于Google地球（Google Earth）服务。

据这篇文章称，中国为建造新型核潜艇专门建造了一个巨大的新船坞，新船坞位置靠近渤海造船厂，目前船坞及其配套设备仍在建设中。其中，主船坞部分已经建造完成了一段时间。该文章指，新型核潜艇的确切级别尚未得到证实，但它有可能是第一艘095型唐级攻击潜艇（SSN）或第一艘096型弹道导弹潜艇（SSBN）。据文章又称，照片显示的是潜艇的尾部。这在意料之中，因为大多数潜艇都是这样组装的，潜艇的艇首先在船坞中建造。

据该报道引述指，事实上新潜艇的建造将是中国海军大规模扩建计划的一部分。新型095型潜艇是一种攻击潜艇，预计性能将更接近美国海军“弗吉尼亚”级（Class Virginia）潜艇。而096型潜艇将增加中国海上核威慑的生存能力和核打击覆蓋范围。

文章作者称，2020年11月上旬，在高解像度图像出现之前，他第一次在Sentinel-2低解像度商业卫星图像中发现了新建造的艇体部分。船体部分长约30米至32米，宽约11米至12米。从尺寸上可以看出正在建造的新潜艇很可能就是新型095型和096型潜艇。文章还表示，另一种可能性是新潜艇是093型商级攻击潜艇的改进版本。从逻辑上讲，这将是093B型核潜艇的改善版本。预计其将采用类似于俄罗斯亚森级潜艇的垂直发射装置，以便能携带更多的鹰击-18巡航导弹。

香港01报道说，此前曝光的中国渤海造船厂卫星照就曾引发传媒关注。网上媒体《外交官》1月9日刊文表示，该厂南部正在建造另一个新的潜艇装配车间。这个新车间看起来与最近完工的东侧车间的长度相似，并且具有相距7.34米的4套铁轨，可适用于攻击型核潜艇而不是弹道导弹核潜艇。文章称，值得注意是，这4套铁轨之间的间距大于东侧厂房的铁轨，但缺少辅助的13.55米的轨矩，这表明这个新的南侧厂房可能专用于攻击型核潜艇的生产。然而，就装配楼面积而言，这个新的南侧厂房比现有的东侧厂房至少扩展了2/3。

该报道说，此外，还有分析称，该船厂将最多能够一次建造4到5艘核潜艇。