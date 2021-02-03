中国报有10亿网民大军

中国互联网络信息中心（CNNIC）近日在北京公布第47次“中国互联网络发展状况统计报告”表示，截至去年12月，中国网民规模达9.89亿，较同年3月成长8540万，网络普及率为70.4%，而中国农村网民则有3.09亿。

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据中央社今天报道称，中国网民规模近10亿，网络普及率7成。据中国官方统计显示，中国网民规模达9.89亿，网络普及率70.4%，网络影音用户9.27亿；3成左右的网民月收入在人民币2000至5000元之间。其中手机网民规模达9.86亿，较同年3月成长8885万，网民使用手机上网的比例达99.7%。

中国农村网民则有3.09亿，较同年3月成长5471万；农村地区网络普及率55.9%，较同年3月提升9.7个百分点。

从收入来看，月收入在2001至5000元的网民群体占比为32.7%；月收入在5000元以上的比例为29.3%；有收入、但月收入在1000元及以下的网民占了15.3%

据这项报告并说，近年来，网络扶贫行动向纵深发展取得实质性进展，并带动偏远贫困地区非网民加速转化。在网络覆蓋方面，贫困地区通讯“最后一公里”已打通，截至去年11月，贫困村通光纤比例达98%。

此外，自2013年起，中国已连续8年成为全球最大的网络零售市场。2020年网上零售额达人民币11.76兆元，较上年成长10.9%。其中，实物商品网上零售额9.76兆元，占社会消费品零售总额的24.9%。

据该报道称，截至去年12月，中国网络购物用户规模达7.82亿，较同年3月增长7215万，占整体网民的79.1%。与此同时，直播电商成为广受用户喜爱的购物方式，66.2%的直播电商用户曾购买直播商品。另一方面，截至去年12月，中国网络视频（影音）用户规模达9.27亿，较同年3月成长7633万，占整体网民的93.7%；其中短影音用户8.73亿，较同年3月成长1亿，占整体网民的88.3%。