北京无视家属请求将余文生移交南京监狱

余文生律师二审判决之后按规定将从看守所移送监狱，在几经周折之后，余文生的妻子许艳才获知，余文生被送往南京监狱，而自从余文生被逮捕三年多来，他的家属始终呼吁要求当局将余文生转移到他本人以及家属的户口所在地北京，许艳愤慨地表示，中国地司法部门何时能够遵守自己的法律。

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许艳女士向法广表示：“余文生二审判刑之后就面临分监狱的问题，徐州看守所今天只是告诉我他已经被移交，但是，拒绝告诉我他究竟被移交到哪里。我通过多种渠道，打了一天的电话，到下午五点才知道他已经被移交到南京监狱。南京比徐州离北京更远，有一千多公里，之前我们反反复复提出要求，要求将余文生送回他的户口所在地北京服刑。余文生本人与家人都居住在北京，中国的法律规定，应该在家属所在地服刑以方便家属的探望，中国的司法单位为什么就不尊重中国自己的法律！我本人这几年来因维权而不断奔波，身体十分虚弱，我们一家承受巨大的打击。中国司法为什么不能听取民众的意见！而且，我今天打电话要求探视时，监狱方面因疫情为由拒绝我探视，今后探监看来又是一大难题。“

余文生2018年因反对”709“大抓捕 並倡议修宪改革被捕，2020年他被以“煽动颠覆国家政权罪”判刑4年，他的妻子许艳持续为他奔走，并担忧他遭遇酷刑，欧盟及美、德等多国都呼吁中国当局释放余文生。许艳还一直争取要求让余文生转往户口所在地北京的监狱。

今年1月14日许艳获准和分别三年的丈夫视频会面，她表示余文生牙齿脱落、脸色苍白，头发被刮光。

总部设在瑞士日内瓦的马丁恩纳尔斯人权捍卫者奖基金会1月19日宣布余文生入围该奖最后三强，将与另外两名分别来自土库曼斯坦与沙特阿拉伯的候选人角逐该奖。最终获奖者名字将于2月11日在瑞士日内瓦举行网上颁奖仪式上宣布。