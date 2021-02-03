反送中运动将2周年 驳二办展约百件作品

香港反送中运动将满2 年，高雄驳二特区推出“若水，如火，有声：一个关于行动的展览”，展出从抗争到纪实等约百件作品，有感一些作品受限参展，展场墙特别规划留白区给来不了的作品。

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过去两年，全球最关注的抗争现场是香港；香港青年为追求民主自由、捍卫人权价值，运动迄今未停。高雄驳二艺术特区在香港反送中运动两周年前夕推出“若水，如火，有声：一个关于行动的展览”，即日起到3月14日于驳二大勇区P3仓库展出。

展览从抗争现场、新闻摄影纪实、艺术创作到出版纪录，集结台港创作者逾百件作品，但考量有许多展品因为国安法威胁无法顺利展出，驳二特别在展牆留白，更首次完整展开香港反送中运动现场的40公尺大型布条。

高雄市副市长史哲3日在观展后指出，在严峻疫情的影响下，台湾相对于其他国家是个防疫典范，在民主的架构下，台湾相对于香港是民主宝地，台湾不可能置外于世界，呼吁年轻朋友观展并了解事件的发生经过。

史哲在展区连侬墙上留下“不能放弃，不能忘记”，时时提醒不要放弃理想，不要忘记曾经。高雄作为台湾民主进程中重要的城市之一，责无旁贷要持续为国际友人发声，将更好的社会留给未来的青年。

史哲表示，这次展览有许多件展品因为国安法威胁无法顺利展出，所以特别在展墙留下属于他们的位置，用空白来陈诉自由人权的可贵。

若水，如火，有声：一个关于行动的展览，包含“反抗的画笔”艺术创作、“镜头的凝视”新闻摄影、“我们皆在场”历史对话等3个单元。特别的是展场内以40公尺大型抗争布条“无题”那年，“如水”揭开序幕；布条上布满了抗争行动民众留言字迹，承载著对未来的企盼与对自由民主的渴望等。

香港反送中运动起始于2019年3月、爆发于6月，港版国安法于2020年6月通过。