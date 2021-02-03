国安法半年拘近百人仅8人被控 警务处长否认是散播白色恐怖

《港区国安法》实施至今7个月，警方共拘捕97人，当中8人被控，但警务处处长邓炳强否认大规模拘捕却不检控是在散播「白色恐怖」，又指现时指检控率低是言之尚早。他更表明，今年的首要行动项目中新增「维护国家安全」，将会果断执法。

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警方昨(2日)天在年结记者会上公布，「国安处举报热线」开通三个月来，共收到超过4万个信息，邓炳强拒绝披露详情，只是说，警方藉此获取不少有用资料，有助警方进一步行动。

他在谈及以国安法拘捕的97人时，不点名地指壹传媒集团主要持股人黎智英涉嫌勾结外国势力被捕；另以涉嫌颠覆国家政权罪名拘捕55名涉嫌组织和参与民主派初选人士。

对于国安法的检控率只有8.2%，邓炳强认为，现在说有关检控率低是言之尚早，因为国安法相关罪行是严重罪行，案情非常复杂，须仔细调查和搜集证据。他不同意坊间批评警方大规模拘捕却不检控是散播「白色恐怖」，并藉国安法把反对派连根拔起，他认为，有关形容词已被滥用，被捕人欲以此令自己感觉良好，尝试逃避刑责或欺骗公众，强调警方是根据证据和法例作出拘捕。

至于因应国安法而成立的国安处人手编制和使用详情，邓炳强和领导国安处的警务处副处长刘赐蕙均以行动和保密为由，拒绝公布，甚至是以新法去截取通讯、秘密监察、冻结及查核银行户口、封锁网站的次数亦不愿公开，刘只强调，行动均受严格监管，确保权力运用适宜。另外，她补充，警方没有利用国安法充公财产，但曾引用《有组织及严重罪案条例》就四宗案件共冻结6500万港元。

民间组织「民权观察」批评警方运用国安法的情况是「黑箱作业」，认为单是公布行使权力的次数和宗数，不会影响执法工作，敦促警方及行政机关提升透明度，否则会令市民产生许多疑虑，影响对港府的信任。

邓口误：警员要「知法犯法」

警方同时公布年结数据，指去年整体罪案超过63200宗，较前年增加6.8%，其中诈骗、勒索、刑事恐吓及行劫案都有增加；但暴力罪案则下跌3.1%，与反修例示威相关的案件，包括纵火、刑事毁坏、暴动或非法集结等罪行，更按年下跌25%。

另外，去年共有45名警员被捕，比前年几乎增加一倍，邓炳强表示，警方会详尽调查，强调警队非常关注诚信，警员犯法是罪加一等，亦令同事蒙羞。但他发言时一度口误，称「作为警察更需要知法犯法」，其后澄清指，刚才说得不清楚，应该是「警员更需要知法守法」。

邓炳强的口误片段在网上疯传，大部分网民指他是「鬼拍后脑杓，讲左真话」、「吃了诚实豆沙包」、佛洛伊德式说漏咀！