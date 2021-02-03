在华德企今年有信心说继续投资

中国德国商会最近发表的一项调查显示，尽管继续面临复杂的监管挑战和来自中国企业的剧烈竞争，但在华德国企业对未来一年持乐观态度，几乎没有企业表示有撤离中国的计划，并对即将签署的中欧全面投资协定（CAI）寄予厚望。据中国德国商会主席冯思翰称，中欧全面投资协定确立的体制框架还打造了一个稳定的沟通渠道，以检验守约的情况并解决企业所面临的挑战。通过中欧全面投资协定中的各项协议，德国企业期望在中国市场获得更多的法律保障和更好的竞争条件。

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在华德国企业对未来一年仍持乐观态度，说将继续在中国投资。据路透社今天引述一份中国德国商会最近发表的一项调查显示，尽管继续面临复杂的监管挑战和来自中国企业的剧烈竞争，但在华德国企业对未来一年持乐观态度，几乎没有企业表示有撤离中国的计划，并对即将签署的中欧全面投资协定（CAI）寄予厚望。

该份由中国德国商会与毕马威计师事务所合作发布的年度“商业信心调查”结果显示，市场准入（40%）和对在华各国企业的平等待遇（39%）是受访企业对中欧全面投资协定最关心的两点主题。相较上一年，在市场准入这第一步就遇阻的企业数量有所减少（30%）。据中国德国商会主席冯思翰（Stephan Wöllenstein）称，“通过中欧全面投资协定，中国面向欧洲企业开放市场所迈出的步伐将不能回头。”

据路透社说，不过，企业面对间接层面的挑战仍然非常严峻。总结在华德企面临的监管挑战，行政和官僚主义障碍首当其冲：海关条例和通关流程、申请相应许可证、《网络安全法》的要求、企业社会信用体系以及资本转移和跨境支付。去年末，中欧共同宣布如期完成中欧投资协定谈判。该协定将为中欧相互投资提供更大的市场准入，确保公平竞争并开拓新的商机，有助于中欧关系向前迈一大步。

据该调查称，对2021年多数企业仍持乐观态度：77%的受访者预计他们的行业在中国的表现将优于其他市场；72%的受访者预计他们2021年在华销售额将继续上升。这也反映在德国企业对中国市场的坚定信念上：几乎所有接受调查的企业（96%）表示，他们没有撤离中国的计划，72%的企业计划在生产设施和机械，以及研发等领域进一步投资。市场风险方面，去年在新冠病毒疫情期间，中美两国间日益加剧的紧张关系给在华德企造成了更多的不确定性。在脱钩情景下，在华德企最担心的风险是，因不同市场标准要求而导致的成本上升、以及因此而导致的长期业务放缓。作为对策，德资企业将会提升研发和采购的本地化，并使其关键技术适应不同的标准。

路透社说，是项调查于去年10月和11月进行，共访问了中德国商会共535家会员企业。