德国在华企业乐观看待中国市场

据德新社报道，尽管2020年是新冠年，但三分之一以上的德国在华企业还是增加了销售。德国企业对中国今年的期待也很高，对欧中投资协议也有所期待。

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新冠危机期间，德国企业在华业务成为企业的一个重要支柱。德国在华商会每年的业务气候民意调查显示了这一点。

根据该调查，2020年间，居然有39%的德国在华企业增加了销售额，甚至有42%的公司增加了利润。约1/4的德国在华企业能够将销售额和业绩保持在2019年的水平。

中国于去年初夏控制了新冠疫情，中国由此成为2020年唯一一个经济出现增长的国家。参与调查的专家表示，德国公司也从中受益。欧洲和美国市场销售下跌被下半年中国业务的复苏部分抵消。

德国企业对欧中投资协议寄予厚望。他们希望协议将提供更多的法律保障和更好的竞争条件。

德国在华商会认为，最近让德国公司头痛的话题是，中国因新冠病毒大流行而实施的严格旅行限制。中国继续很少签发新签证。中国的检疫规则经常变动，使旅行更为困难。

德国在华商会认为，行政和官僚障碍是中国最大的障碍之一。海关法规和程序，获得必要的许可证以及新的网络安全法和社会信用体系的要求等，占用了德国在华企业很多精力。

尽管有种种障碍，但乐观情绪在德国在华企业里占主导地位。77%的受访者认为，他们的行业在中国的发展将优于其他市场。因此72%的受访者期待，他们在中国的销售2021年会增加。56%的受访者期望2021年在中国增加利润。

德国企业对中国市场充满信心。几乎所有接受调查的公司（96%）表示，他们没有计划离开中国。72%的公司正在计划进一步投资。接受调查的公司还表示，中国拥有巨大的商机，尤其是在创新技术（58%）和数字解决方案(51%)方面.